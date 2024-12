Turris, smantellamento in vista: Trotta verso la Sarnese, molti big pronti a partire

Inizia lo smantellamento in casa Turris, i big preparano l’addio

Una situazione drammatica a livello sportivo e non solo, quella che sta vivendo la Turris nel suo ottantesimo anno di storia. Venerdì è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, al termine di una settimana aperta con la corsa ai pagamenti e poi proseguita con l’esonero di Mirko Conte, voluto esclusivamente dal dirigente Ettore Capriola.

Gennaio si avvicina e la squadra con tutta probabilità vivrà di un vero e proprio smantellamento, con i calciatori che cercheranno “lidi più tranquilli” in giro tra Serie C e Serie D. Molti di loro sono già pronti con le valige in attesa dell’inizio del mercato, altri invece sono nel pieno delle contrattazioni.

Inizia lo smantellamento della Turris, nelle prossime settimane saluteranno in tanti

Il primo in ordine temporale che è pronto a salutare la Turris è Marcello Trotta, il calciatore negli ultimi mesi è totalmente sparito dai radar. L’ex Crotone è pronto a scendere di categoria per sposare il progetto della campana Sarnese. Le parti stanno già lavorando a tutti gli accordi, con il calciatore che si libererà a zero dalla Turris. L’altra trattativa che oramai sembra essere in chiusura è quella legata invece a Giulio Parodi, l’esterno ex Lumezzane resterà nel girone C di Serie C e salvo imprevisti nei prossimi giorni chiuderà gli accordi con il Latina.

Tanti rumors anche attorno ai nomi di Morrone e Esempio, il secondo è attenzionato da molte squadre del girone C, tra cui il Foggia che già qualche anno fa provò l’assalto al difensore campano. Sirene anche per Giannone, è richiesto sia in C che dalle big della Serie D, il calciatore ci pensa. Per Casarini è oramai quasi tutto fatto, il centrocampista potrebbe ritornare a casa, con il Carpi che negli ultimi giorni ha accelerato la trattativa complice anche alcuni infortuni.

Il Bari invece pensa ad Onofrietti, l’italo-tedesco potrebbe essere richiamato in Puglia per poi essere nuovamente girato in prestito (non mancano le offerte), dandogli la chance di giocare in “tranquillità” la seconda metà di stagione.

Occhi anche sui giovanissimi Nocerino e Pugliese, entrambi fanno gola a tantissime squadre di Serie C ma anche di Serie B. Per il secondo si parlava di un interessamento del Benevento che vorrebbe rinforzare ulteriormente il suo pacchetto Under.