RAEE ed ingombranti, il punto di raccolta resta in Litoranea fino a marzo: il calendario completo

Ingombranti e RAEE restano in Litoranea: il punto di conferimento nel parcheggio di via On.le Crescenzo Mazza sarà attivo fino al 28 febbraio 2025.

RAEE ed ingombranti restano in Litoranea fino a marzo

Il punto mobile di ritiro per rifiuti elettronici, elettrici ed ingombranti sito all’interno del parcheggio Palatucci ed attivo fino a novembre non tornerà operativo prima di marzo 2025.

Il trasferimento dell’area di conferimento da La Salle al parcheggio di via Crescenzo Mazza in zona litoranea si era reso necessario per consentire lo svolgimento delle attività natalizie nell’area di sosta del quartiere S. Antonio.

Ma il IX settore servizio igiene urbana ed ambientale del comune di Torre del Greco con un avviso alla cittadinanza ha comunicato che fino al 28 febbraio, salvo nuove proroghe, i torresi che intenderanno disfarsi di rifiuti ingombranti o materiali elettrici, elettronici, elettrodomestici e simili dovranno farlo ancora presso il parcheggio di via Crescenzo Mazza, in Litoranea, e sempre rispettando il calendario prestabilito.

Rifiuti ingombranti e RAEE il calendario completo

Si tratta di un punto di raccolta mobile e per il deposito bisogna rispettare i seguenti giorni ed orari: gli ingombranti si buttano il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19; il sabato dalle ore 8 alle ore 11.

Il martedì è il giorno di deposito dei rifiuti elettronici, ma occhio al calendario: ogni settimana si può smaltire una tipologia di prodotto. Il primo martedì del mese si possono conferire frigoriferi e congelatori, il secondo martedì gli altri grandi elettrodomestici (lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie), il terzo martedì di ogni mese mese si possono buttare esclusivamente le TV ed il quarto martedì di ogni mese è riservato allo smaltimento di piccoli elettrodomestici come phon, tablet, e PC.

Si possono buttare 3 pezzi per volta e serve il codice fiscale

Per limitare il servizio alle sole utenze domestiche, evitando che possano approfittarne aziende e “smaltitori improvvisati” in cerca di guadagni illeciti, il deposito di ingombranti può essere effettuato solo per un massimo di 3 pezzi a persona e soltanto con l’esibizione del codice fiscale dell’intestatario dell’utenza TARI.