EAV smentisce tutti: “Nessun taglio alle corse, dialogo proficuo con l’amministrazione”

Arriva direttamente da EAV Srl la smentita alle notizie circolate su molti organi di stampa locali circa un presunto taglio alle corse del servizio su gomma a Torre del Greco, a partire dal 1° febbraio.

Autobus a Torre del Greco, EAV smentisce il taglio delle corse

I cittadini che si servono degli autobus EAV a Torre del Greco possono tirare un sospiro di sollievo: non è previsto alcun taglio delle corse al servizio di linea. La notizia, circolata su numerosi organi di stampa, è stata smentita direttamente dall’azienda.

Stando alle informazioni circolate inizialmente, infatti, la rimodulazione generale del servizio che ha fatto seguito all’accordo sindacale stipulato tra la società che gestisce il trasporto pubblico ed i sindacati, avrebbe portato ad una diminuzione delle corse dei pullman in città.

“La nuova organizzazione dei turni è un discorso prettamente interno e volto esclusivamente ad ottimizzare l’organizzazione e le risorse aziendali e non impatta sui servizi”, sono le parole dell’ing. Gianluca Serpico, Dirigente Gomma EAV.



“Nell’ambito di tali attività la quasi totalità delle corse che si andranno ad effettuare sono rimaste invariate ed in taluni casi (linea C) sono state addirittura incrementate sia nei giorni feriali che festivi. E’ stata altresì effettuata una razionalizzazione degli orari sulle corse studenti già preesistenti relativamente alle linea E ed F.”

EAV e comune: i servizi non peggiorano, ma nemmeno migliorano

Il servizio di trasporto pubblico a Torre del Greco è costantemente oggetto di numerose critiche ed appare, ad oggi, inadeguato allo sviluppo urbanistico della città e alle esigenze dei cittadini. La nostra testata se n’è ampiamente occupata nell’ambito dell’inchiesta “Mamma ho perso il pulmino“ avviata nella primavera 2024 e tutt’oggi è in corso una costante interlocuzione con le istituzioni con la speranza di addivenire ad un miglioramento del sistema nel suo complesso.

La notizia è che “non peggiorerà ulteriormente” a partire da febbraio: la soppressione delle linee D e G operanti sul territorio è un dato di fatto da diversi anni.

L’ing. Serpico aggiunge: “Con l’amministrazione cittadina, differentemente da quanto asserito, il dialogo risulta essere continuo e proficuo anche perché c’è da entrambe le parti la volontà di trovare e sperimentare nuove configurazioni che possano far collimare le esigenze di tutti: dalle esigenze di viabilità alla specifica domanda di viabilità che devono trovare il loro punto di incontro con la sostenibilità economica della linea e soprattutto nell’obiettivo comune della lotta all’evasione“.

Lo stesso dialogo costante viene confermato da Palazzo Baronale, dove la questione trasporto pubblico è attualmente uno spezzatino di competenze tra tre assessorati differenti (trasporto pubblico, trasporto sostenibile e corso pubblico) e questo probabilmente rende meno semplice il confronto: ma se, al momento, risulta difficile andare avanti, quantomeno dal 1° febbraio non si andrà indietro.