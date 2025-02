Legge di Bilancio 2025, prorogate le agevolazioni per chi compra casa: le novità con il dott. Sammarco

Agevolazioni prima casa, la Legge di Bilancio 2025 proroga il Fondo di Garanzia ma introduce alcune novità: vediamo da vicino tutti i cambiamenti con l’aiuto del dott. Luigi Sammarco, consulente creditizio ed esperto nel settore immobiliare con 40 anni di esperienza.

Agevolazioni prima casa, il punto con Sammarco

La Legge di Bilancio 2025 introduce significative modifiche al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, mirate a facilitare l’accesso alla proprietà dell’abitazione principale, con particolare attenzione a specifiche categorie prioritarie. Per approfondire queste novità, abbiamo intervistato il dott. Luigi Sammarco, consulente creditizio esperto nel settore immobiliare.

Una delle principali novità è la proroga, fino al 31 dicembre 2027, della misura che eleva la garanzia massima del Fondo dal 50% all’80% della quota capitale del mutuo. Questa agevolazione è destinata a richiedenti con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e riguarda mutui che superano l’80% del prezzo dell’immobile, inclusi gli oneri accessori.

Quali benefici comporta questa proroga per i potenziali acquirenti? “La proroga rappresenta un sostegno significativo per coloro che desiderano acquistare la prima casa ma dispongono di risparmi limitati – spiega il dott. Sammarco – Una garanzia fino all’80% riduce il rischio per le banche, facilitando l’accesso al credito per le categorie prioritarie.”

“Ma attenzione: ciò non significa che il Fondo si sostituisce totalmente alle garanzie che deve fornire l’acquirente. Chi compra casa deve avere comunque i requisiti necessari, è bene precisarlo”. Il mutuo può avere un importo massimo di 250.000 euro.

Fondo di Garanzia prorogato fino al 2027

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un’importante opportunità per facilitare l’accesso alla proprietà della prima casa, soprattutto per le categorie più vulnerabili. Una pianificazione accurata e una consulenza adeguata sono essenziali per sfruttare al meglio queste agevolazioni e realizzare il sogno di una casa propria.

Il Fondo di Garanzia per la Prima Casa sarà potenziato con un incremento finanziario di 130 milioni di euro per il 2025 e 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In che modo questo incremento influirà sul mercato immobiliare? “L’aumento della dotazione del Fondo consentirà di soddisfare un numero maggiore di richieste di mutuo, incentivando l’acquisto della prima casa e stimolando il mercato immobiliare, soprattutto nelle aree dove la domanda è più elevata.”, è il parere di Sammarco.

Non solo prima casa: un aiuto per la transizione energetica

Il Fondo di Garanzia mira a supportare non soltanto l’acquisto della prima casa ma anche l’acquisto e con successiva ristrutturazione dell’immobile con miglioramento dell’efficienza energetica. Un obiettivo in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Quali opportunità offre il Fondo per chi intende ristrutturare la propria abitazione migliorandone l’efficienza energetica? “Il Fondo non solo agevola l’acquisto, ma incentiva anche interventi di ristrutturazione volti al miglioramento energetico. Questo permette ai proprietari di ridurre i costi energetici e aumentare il valore dell’immobile, contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale.”

Regime ordinario e categorie prioritario: le differenze

In assenza dei requisiti sopra indicati (ISEE basso, famiglie numerose, etc.), il Fondo garantisce fino al 50% della quota capitale del mutuo. Le categorie prioritarie, come giovani coppie, giovani under 36, nuclei familiari monogenitoriali e famiglie numerose, possono beneficiare di una copertura fino all’80% della quota capitale, a condizione che rispettino i criteri previsti.

Le agevolazioni ci sono, ma districarsi nella burocrazie e trovare la soluzione giusta per le proprie esigenze non sempre è facile. Cosa consigliare, quindi, a chi rientra nelle categorie prioritarie e desidera usufruire di queste agevolazioni? Sammarco non ha dubbi: “Consiglio di verificare attentamente i requisiti richiesti e preparare una documentazione completa e aggiornata. È fondamentale rivolgersi a professionisti del settore per ottenere una consulenza personalizzata e massimizzare le opportunità offerte dal Fondo. Noi dello Studio Sammarco siamo a completa disposizione per chi volesse informazioni in merito”.

