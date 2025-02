Il sindaco risponde su litoranea, musei, Corso Umberto e rifiuti: quanto manca per cambiare la città

Un’intervista al sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella in diretta sui canali social di Vesuviolive.it per fare il punto, tra l’altro, su alcuni lavori e provvedimenti che potrebbero cambiare il volto della città del corallo.

Sindaco Mennella, intervista in diretta a Vesuviolive.it

Prima intervista in diretta del 2025 per Luigi Mennella ai microfoni di Vesuviolive.it. Il primo cittadino prosegue nel solco tracciato fin dai primi giorni del suo mandato di tenere aperto un canale diretto con i nostri lettori e follower, in particolare con quelli che vivono a Torre del Greco.

Un’occasione per fare il punto, tra le altre cose, su alcune attività messe in campo dall’amministrazione ed attese dalla cittadinanza sulle quali i tempi di realizzazione si stanno rivelando più lunghi di quanto inizialmente previsto.

Litoranea, verifiche alle ditte: “Bisognerà sacrificare un’estate, lo sapevamo già”

Primo punto toccato è stato il restyling di via Litoranea: i lavori che dovevano cominciare a settembre e che dovrebbero rivoluzionare il volto del waterfront torrese non hanno ancora preso il via: “Non è colpa del comune – spiega Mennella – la ditta ha avuto una serie di ritardi, sono in corso controlli anche dal punto di vista giudiziario sul consorzio che si occuperà dei lavori, che è molto ampio. Le risposte impiegano del tempo ad arrivare, ma è importante partire con il piede giusto su questi lavori, per evitare ritardi in corso d’opera”.

I lavori avranno una durata prevista di circa 1 anno e mezzo: “Questo era noto fin dal principio, quindi sicuramente bisognerà “sacrificare” un’estate, indipendentemente dalla data di inizio”

Museo del corallo e Polo dei saperi: “Turisti in arrivo entro fine anno”

Lavori in corso anche al museo virtuale del corallo e del cammeo che dovrebbero finire entro marzo inizio aprile. “Abbiamo intercettato un nuovo finanziamento per ingrandire il progetto e realizzare nei locali di via Circumvallazione anche il museo civico della città. Spazio, quindi, a tutta l’arte e la storia torrese oltre che al corallo”.

A proposito di corallo, cantiere aperto anche in via Purgatorio dove nell’ex mercato ortofrutticolo sorgerà il polo dei saperi. I lavori, secondo Mennella, finiranno entro giugno: “Poi andrà curata la gestione dei servizi interni, sia per il polo che per il museo. Non siamo esperti nella gestione dei musei (ironizza, ndr), ma oltre i lavori veri e propri bisogna predisporre tutti i servizi: entro fine anno entrambe le strutture saranno operative e pronte ad ospitare i turisti”.

Villa Guerra: “La ditta in una blacklist dell’antimafia: peccato, mancava poco alla fine dei lavori”

Dovrebbe ospitare l’asilo nido comunale Villa Guerra, la storica struttura del quartiere S. Antonio in corso di recupero grazie ai fondi PICS: i lavori hanno subìto una battuta d’arresto alcune settimane fa. “Il motivo è una segnalazione arrivata dalla prefettura per la presenza della ditta in una blacklist antimafia. La legge prevede, in questi casi, la rescissione dal contratto e stiamo provvedendo in tal senso. La stessa ditta era operante anche nei lavori di ristrutturazione delle “palazzine” di S. Antonio che hanno lo stesso problema. Ora si procederà allo scorrimento della graduatoria: intanto, la ditta ha fatto ricorso al Tar”.

Ubi maior minor cessat, quindi: “Questa battuta d’arresto segue una richiesta della legge, ed è un peccato perché in particolare su Villa Guerra eravamo alle battute finali“, spiega Mennella.

Corso Umberto è una ferita aperta: “Il comune parte lesa, abbiamo speso 3 milioni”

Più che un cantiere è una ferita: corso Umberto I, la centralissima arteria dove il 16 luglio del 2023 crollò l’ala di una palazzina costringendola alla chiusura veicolare che permane tuttora.

Un lungo ping pong tra comune, tribunale e proprietari della palazzina che sta dilatando i tempi burocratici: “La possibilità del comune di intervenire in luogo del privato è una procedura lunga“, spiega il sindaco, “intanto sottolineo che siamo pienamente collaborativi con il Tribunale: ma l’iter da seguire prevede che siano i proprietari a dover intervenire per riparare il danno”.

“Stando alle carte che ho letto, le cifre che avrebbero dovuto pagare sono davvero vantaggiose rispetto al danno e farlo dimostrerebbe anche la buona volontà dei condomini. Invece ancora nulla di fatto: i proprietari non hanno accettato il vincolo di solidarietà richiesto dalla ditta (se uno degli obbligati non paga, gli altri devono pagare la sua parte, ndr) e la situazione è ancora così”.

“Il comune è parte lesa in questa vicenda – ricorda il primo cittadino – ha già speso 3 milioni di euro nella faccenda e nel processo si costituirà certamente parte civile sperando di poter recuperare questi costi”.

Rifiuti, in corso la nuova gara: “Ringraziamo gli incivili, 36 mila euro di multe nelle casse comunali”

Non solo lavori e cantieri ma anche servizi: prosegue la transizione dalla gestione rifiuti oggi affidata a Velia Ambiente sulla base del piano industriale redatto dalla precedente amministrazione ad un nuovo piano che smembrerà il servizio in due diversi appalti (prelievo rifiuti e spazzamento delle strade).

“È in corso la gara d’appalto, presto vedremo finalmente gli spazzini in strada. Intanto abbiamo ottenuto ciò che ci spettava dal capitolato precedente e che non era mai stato richiesto, come le isole ecologiche elettroniche. Stiamo lavorando per rivoluzionare il servizio: verosimilmente tra marzo e aprile anche le novità che abbiamo prospettato in quest’ambito entreranno in vigore e contribuiranno a migliorare la città”.

Infine, l’appello del primo cittadino: “Ma non basta migliorare il servizio se si susseguono atti di inciviltà ed abbandono di rifiuti. Per questo, invito sempre a segnalare anche anonimamente tutti questi comportamenti. Intanto abbiamo migliorato le attività di sorveglianza e presto integreremo anche la videosorveglianza. Per il momento, “ringraziamo” gli incivili: con le contravvenzioni che abbiamo elevato, hanno contribuito per 36 mila euro alle casse comunali”.