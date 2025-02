“Adotta un piccolo paziente”, Villa Carolina aderisce all’iniziativa di odontoiatria solidale

C’è anche Villa Carolina di Torre del Greco tra i professionisti che appoggeranno l’iniziativa “Adotta un piccolo paziente”: la struttura guidata dai dott.ri Antonio e Roberta Ramondo si conferma sempre presente sul tema dell’odontoiatria solidale. L’iniziativa sarà presentata nell’ambito delle celebrazioni per Santa Apollonia, patrona degli odontoiatri.

Villa Carolina, l’eccellenza abbraccia la solidarietà

Rinomata struttura odontoiatrica di Torre del Greco specializzata nella cura dei più piccoli, Villa Carolina ha annunciato con orgoglio la sua adesione al progetto “Adotta un piccolo paziente”.

Questa iniziativa di odontoiatria solidale, promossa dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Napoli e provincia in collaborazione con la Fondazione “In Nome della Vita ONLUS”, mira ad offrire assistenza odontoiatrica gratuita ai bambini fino ai 14 anni che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale.

Per Santa Apollonia, l’iniziativa che “garantisce il sorriso a tutti”

Il progetto sarà presentato ufficialmente l’8 febbraio 2025, in occasione della celebrazione di Santa Apollonia, patrona degli odontoiatri, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli.

Villa Carolina, la struttura dei dottori Ramondo in via Cesare Battisti a Torre del Greco

Durante l’evento, il presidente della CAO di Napoli, il dottor Pietro Rutigliani, illustrerà i dettagli dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di garantire il diritto alla salute orale per tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

La dott.ssa Ramondo: “Tutti dovrebbero avere diritto ad un sorriso sano”

Villa Carolina, da sempre impegnata nel fornire cure odontoiatriche di alta qualità ha nel proprio DNA una particolare dedizione ai pazienti più piccoli: frutto dell’instancabile lavoro e costante formazione della dott.ssa Roberta Ramondo, specialista in odontoiatria pediatrica.

“Nei nostri ambulatori capita, purtroppo, troppo spesso di trovarci davanti a situazioni nelle quali le difficoltà economiche delle famiglie costringono a trascurare l’importanza delle cure“, spiega la dottoressa Ramondo, “ma crediamo fermamente che tutti, soprattutto i più piccoli, abbiano diritto ad un sorriso sano. Per questo, il nostro impegno di solidarietà è quotidiano, naturale e non necessita di essere evidenziato. A maggior ragione, non potevamo che rispondere ‘presente’ alla chiamata della curia e dei colleghi”.

La dottoressa Roberta Ramondo

La partecipazione di Villa Carolina al progetto “Adotta un piccolo Paziente” rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno della struttura verso la responsabilità sociale e la promozione del benessere della comunità torrese e non solo.

Offrendo cure odontoiatriche gratuite ai bambini in difficoltà, Villa Carolina contribuisce non solo a migliorare la salute orale dei più piccoli, ma anche a restituire loro il sorriso e la fiducia in se stessi, elementi fondamentali per una crescita serena e armoniosa.

Una rete tra ONLUS, parrocchie e servizi sociali

Ogni odontoiatra aderente all’iniziativa si impegnerà a prendersi cura di almeno un piccolo paziente all’anno, offrendo trattamenti gratuiti che altrimenti sarebbero inaccessibili per molte famiglie.

La Fondazione “In Nome della Vita“, sotto la guida del professor Gianmaria Fabrizio Ferrazzano, responsabile del progetto, collaborerà con parrocchie, decanati, servizi sociali dei comuni e organizzazioni del terzo settore per individuare i bambini bisognosi di assistenza.

Questo approccio collaborativo garantirà che l’aiuto raggiunga efficacemente coloro che ne hanno più bisogno, creando una rete di supporto solida e capillare sul territorio.

“Per me è un motivo di particolare orgoglio abbracciare la mission proposta dal prof. Ferrazzano che è stato il mio mentore: mi ha guidato da studentessa, mi ha seguito durante il percorso formativo fino alla stesura della tesi di laurea”, ha sottolineato la dott.ssa Ramondo, “Il suo approccio, in particolare verso i clienti ‘speciali’ sono per me, ancora oggi, fonte di ispirazione nel lavoro quotidiano.“

Santa Apollonia, a Napoli due ospiti d’eccezione

La giornata in onore di Santa Apollonia, patrona di odontoiatri, igienisti dentali ed odontotecnici, sarà quindi la naturale occasione per presentare ufficialmente l’iniziativa. La santa, vergine e martire cui furono cavati i denti (da qui il proprio ruolo di patrona) si celebra ufficialmente il 9 febbraio: ma sarà nel giorno precedente, sabato 8 febbraio, che avranno luogo una serie di appuntamenti presso la Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli.

Si comincia nel primo pomeriggio con la visita del polo museale e la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Beneduce. A partire dalle 17, tre lectio magistralis tenute dai proff. Annamaria Colao, Marco Tatullo e Figen Seymen.

Alle 18 la grande presentazione dell’iniziativa solidale “Adotta un piccolo paziente” alla presenza di due ospiti d’eccezione: il card. Crescenzio Sepe e l’attore e regista Maurizio Casagrande.