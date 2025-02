Ingombranti e RAEE tornano a La Salle: parcheggio in litoranea “liberato” per cominciare i lavori

Gli ingombranti tornano al parcheggio Palatucci: spostato l’ecopunto per il deposito di mobilia e rifiuti elettronici.

Torre del Greco, ingombranti e RAEE tornano al parcheggio Palatucci

Il punto mobile per la raccolta itinerante di ingombranti, Raee ed inerti torna nell’area del parcheggio Palatucci, in via Alcide De Gasperi a Torre del Greco.

Come annunciato nei giorni scorsi attraverso appositi manifesti e la pubblicazione nella sezione Urp Informa del sito internet del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it), sono state infatti completate le operazioni di spostamento dei servizi che poco prima del periodo natalizio erano stati dislocati al parcheggio di via onorevole Crescenzo Mazza, a ridosso del lungomare, per consentire interventi di riqualificazione nell’area di sosta posta in prossimità di palazzo La Salle dove era stato allestito il lunapark ed il villaggio di Natale.

Parcheggio in Litoranea “libero” per il cantiere

Il trasferimento, anticipato di un paio di settimane rispetto alle iniziali previsioni, si è reso necessario – come viene spiegato sempre nell’avviso alla cittadinanza realizzato dal settore igiene urbana dell’ente – “al fine di consentire l’installazione di un cantiere presso l’area di parcheggio sita alla via onorevole Crescenzo Mazza per i previsti interventi di riqualificazione di via Litoranea”.

Resta invariato il calendario di conferimento: si tratta di un punto di raccolta mobile e per il deposito bisogna rispettare i seguenti giorni ed orari.

Quando si depositano ingombranti e RAEE a Torre del Greco

Gli ingombranti si buttano il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19; il sabato dalle ore 8 alle ore 11.

Il martedì è il giorno di deposito dei rifiuti elettronici, ma occhio al calendario: ogni settimana si può smaltire una tipologia di prodotto. Il primo martedì del mese si possono conferire frigoriferi e congelatori, il secondo martedì gli altri grandi elettrodomestici (lavatrici, scaldabagni, lavastoviglie), il terzo martedì di ogni mese mese si possono buttare esclusivamente le TV ed il quarto martedì di ogni mese è riservato allo smaltimento di piccoli elettrodomestici come phon, tablet, e PC.

Per limitare il servizio alle sole utenze domestiche, evitando che possano approfittarne aziende e “smaltitori improvvisati” in cerca di guadagni illeciti, il deposito di ingombranti può essere effettuato solo per un massimo di 3 pezzi a persona e soltanto con l’esibizione del codice fiscale dell’intestatario dell’utenza TARI.