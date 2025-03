Climatizzatore, come sceglierlo risparmiando energia e soldi: la parola agli esperti di BME

Climatizzatori, è il momento giusto per installarli o sostituirli: con BME scopriamo quanto si può risparmiare con gli ultimi modelli grazie ai bassi consumi e alle detrazioni fiscali.

Dubbi sui condizionatori? BME risponde

Con l’avvicinarsi della stagione calda, la scelta di installare o sostituire un climatizzatore diventa una priorità per molte famiglie e aziende. Oggi, grazie alle nuove tecnologie e alle diverse soluzioni disponibili, è possibile trovare l’opzione più adatta a ogni esigenza.

Abbiamo intervistato gli esperti di BME, la storica azienda della famiglia Battiloro a Torre del Greco specializzata in materiale elettrico e termoidraulico e nella vendita e installazione di impianti di climatizzazione, per approfondire tutto ciò che c’è da sapere sui condizionatori.

BME, l’azienda della famiglia Battiloro, punto di riferimento per forniture elettriche e termoidrauliche

Le principali tipologie di climatizzatori

Scegliere il climatizzatore giusto significa garantire comfort, efficienza energetica e risparmio economico nel lungo periodo. Grazie alla consulenza di esperti come quelli di BME, è possibile individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e usufruire dei migliori incentivi fiscali disponibili.

La soluzione più economica e veloce da installare è il classico climatizzatore split . Si compone di un’unità interna e una esterna e viene spesso scelto per ambienti domestici.

Oltre a questa tipologia, esistono:

Impianti multisplit : prevedono una sola unità esterna che collega più unità interne (fino a cinque). Questa soluzione è ideale quando lo spazio per l’unità esterna è limitato, ma può comportare un maggiore consumo energetico : infatti, se si attivano solo alcune unità interne, la macchina all’esterno lavora comunque a pieno regime e quindi “divora” più energia. Invece, diventa ottimale se tutte le macchine interne sono in funzione.

: prevedono (fino a cinque). Questa soluzione è ideale quando lo spazio per l’unità esterna è limitato, ma può comportare un maggiore : infatti, se si attivano solo alcune unità interne, la macchina all’esterno lavora comunque a pieno regime e quindi “divora” più energia. Invece, diventa ottimale se tutte le macchine interne sono in funzione. Impianti canalizzati : perfetti per alberghi, ristoranti o uffici, distribuiscono l’aria condizionata in più ambienti attraverso condotti e bocchette, offrendo un comfort uniforme e un’estetica più discreta.

: perfetti per alberghi, ristoranti o uffici, distribuiscono l’aria condizionata in più ambienti attraverso condotti e bocchette, offrendo un comfort uniforme e un’estetica più discreta. Climatizzatori senza unità esterna: una soluzione per edifici con vincoli paesaggistici, in cui il motore è integrato all’interno dell’unità interna. Tuttavia, presentano una rumorosità maggiore (l’unità che serve allo scambio di calore è comunque presente all’interno) e costi più elevati.

BME, gli interni dell’azienda: il banco vendita e l’esposizione

Un aspetto rilevante riguarda le limitazioni imposte nei centri storici, dove spesso è vietato installare unità esterne. In questi casi, i climatizzatori senza unità esterna rappresentano l’unica alternativa.

Nei condomini, è bene precisarlo, è necessaria l’autorizzazione dell’amministratore per l’installazione delle unità esterne: generalmente non ci sono problemi ad ottenere tale permesso perché di solito si tratta di un’esigenza comune a tante famiglie.

BME, anche per il clima la consulenza personalizzata per ogni esigenza

“Uno degli aspetti fondamentali che distingue BME è la consulenza su misura per ogni cliente“, spiega Gianpiero Battiloro, patron dell’azienda. “In base alla piantina dell’abitazione o dell’ufficio, alla disponibilità di spazio e alle esigenze specifiche, i nostri esperti suggeriscono la soluzione più idonea“.

Certificazioni e sicurezza dell’installazione

L’installazione di un climatizzatore non è un’operazione da sottovalutare. Ogni impianto deve essere registrato nel sistema F-GAS, che certifica l’idoneità dell’installatore e garantisce che la macchina venga montata nel rispetto delle normative vigenti e secondo tutte le norme di sicurezza.

L’ingresso di BME, unica sede via Cavallerizzi a Torre del Greco

“Un climatizzatore installato da un tecnico non certificato non ha garanzia e il rivenditore è sollevato da ogni responsabilità – spiega il sig. Battiloro – Per questo motivo, BME assicura che tutti gli impianti vengano venduti e installati solo da personale specializzato e certificato“.

Quando sostituire il climatizzatore?

Oltre all’installazione di nuovi impianti, oggi molte persone scelgono di sostituire i vecchi climatizzatori per ottenere una maggiore efficienza energetica. Ecco alcuni segnali che indicano la necessità di un aggiornamento:

Aumento del consumo energetico : i climatizzatori moderni consumano circa la metà rispetto a quelli di 10-15 anni fa per ottenere la stessa variazione di temperatura.

: i climatizzatori moderni consumano rispetto a quelli di 10-15 anni fa per ottenere la stessa variazione di temperatura. Classe energetica obsoleta : passare a un modello con una classe energetica superiore garantisce un risparmio economico.

: passare a un modello con una classe energetica superiore garantisce un risparmio economico. Possibilità di incentivi fiscali: con la sostituzione di un vecchio impianto, è possibile ottenere detrazioni fino al 65% per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

Negli ultimi anni, infatti, il settore della climatizzazione ha fatto passi da gigante, grazie all’inverter e – più di recente, alla tecnologia smart.

“La tecnologia inverter permette alla macchina di regolare la potenza in base alla necessità, riducendo i consumi nel lungo periodo”, spiega nel dettaglio Ciro Battiloro, che ha raccolto le redini e l’esperienza del padre Gianpiero alla guida dell’azienda di famiglia. “A differenza dei vecchi modelli, che funzionavano sempre alla massima potenza o si spegnevano completamente, i climatizzatori inverter modulano la loro attività per mantenere la temperatura ideale con il minor consumo possibile“.

BME, specialisti in termoidraulica e materiale elettrico

La tecnologia smart, associata alla domotica, ha consentito di automatizzare molte operazioni quotidiane in casa anche nell’ambito della climatizzazione. Per esempio, è possibile impostare l’accensione e lo spegnimento del condizionatore insieme all’illuminazione, ad orari e giorni specifici (magari, prima di rientrare a casa per trovare già da subito la temperatura desiderata), di controllare il condizionatore con la propria voce, associando altri accessori come gli smart speaker, e così via.

Bonus fiscali e incentivi

Chi sceglie di acquistare un nuovo climatizzatore o di sostituire uno già esistente può usufruire di due tipologie di incentivi:

Detrazione del 65% per chi sostituisce un impianto esistente con un modello più efficiente di almeno due classi energetiche superiori.

per chi sostituisce un impianto esistente con un modello più efficiente di almeno due classi energetiche superiori. Detrazione del 50% per l’installazione di un nuovo impianto nell’ambito di una ristrutturazione edilizia: in questo caso è necessario presentare la CILA.

Le pratiche per accedere agli incentivi sono semplici: è sufficiente effettuare il pagamento tramite bonifico per detrazione fiscale e conservare la fattura e la documentazione della nuova installazione. Il commercialista si occuperà poi della richiesta di rimborso.

I vantaggi di scegliere BME

Affidarsi a BME significa avere accesso a un’ampia gamma di climatizzatori: a partire da quelli con il miglior rapporto qualità-prezzo fino ai marchi migliori o ai prodotti più specifici.

Un’ampia disponibilità di prodotti, con consegne rapide anche per modelli non presenti in magazzino, grazie al supporto di aziende fornitrici affidabili e di livello nazionale.

Ma l’azienda della famiglia Battiloro è vicina a chi desidera creare o rinnovare il proprio impianto di climatizzazione anche fornendo una vasta gamma di accessori, come raccordi, filtri e liquidi per la pulizia degli impianti, e ponendosi come supporto e punto di riferimento per installatori, con strumenti professionali e forniture certificate.

Inoltre, BME assicura la fornitura di gas refrigeranti solo a installatori certificati, garantendo il rispetto delle normative ambientali e la sicurezza dell’impianto.

