Associazioni e ragazzi puliscono le spiagge: raccolti 30 sacchi di rifiuti in Litoranea

Pulizia delle spiagge, successo per l’iniziativa promossa dall’Associazione Primaurora con la partecipazione di gruppi e studenti.

Pulizia della spiaggia, raccolti 30 sacchi di rifiuti

“La spiaggia è bella anche in inverno” è stato il titolo-slogan scelto per l’iniziativa di clean up svoltasi sabato 22 febbraio sull’arenile di Torre del Greco.

Un concetto vero e semplice ma troppo spesso dimenticato per le condizioni in cui agenti atmosferici, incuria ed inciviltà riducono le spiagge nei mesi più freddi, quando esse sono lontane dagli occhi – e quindi dal cuore – della maggior parte dei cittadini.

Da qui l’idea dell’Associazione Primaurora che si è fatta promotrice dell’evento di pulizia che ha raccolto la partecipazione di numerose realtà: Università Verde, Rotary Club Torre del Greco, Sea Shepherd Italia, Vesuvio Mountain Bike, Volontari per il Vesuvio, Associazione CompletaMente, Associazione Fenice, oltre ai giovanissimi dei gruppi scout di Torre del Greco, Portici e del Liceo Nobel. L’evento ha inoltre ricevuto il patrocinio del comune di Torre del Greco che ha partecipato alla pulizia grazie all’impegno dell’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello.

Foto di gruppo per i partecipanti al clean up

Clean up, coinvolti 80 volontari nella pulizia dell’arenile

Quasi trenta sacchi di rifiuti e cento chili di materiale ingombrante: è quanto raccolto sabato sulle spiagge di Torre del Greco. Un risultato che da un lato mette in luce lo straordinario impegno delle associazioni coinvolte nel clean up e dall’altro accende i riflettori sulla tematica ambientale, in particolare per quanto riguarda la cura delle spiagge nei mesi più freddi.

“Abbiamo oggi iniziato, insieme ai tanti partecipanti, associazioni, privati cittadini ed i ragazzi del Liceo Nobel, un percorso di riqualificazione del litorale vesuviano, partendo da quello torrese”, scrive l’associazione Primaurora. “Tante le adesioni e l’entusiasmo, tutti schierati in difesa del mare e di una delle coste più belle al mondo purtroppo soggetta a tante problematiche che un pò alla volta affronteremo, come già in parte fatto in passato. I circa 80 volontari accorsi da diverse città e province hanno recuperato rifiuti di ogni tipo, portati sia dal mare sia da incivili che pensano che quest’ultimo sia una discarica a cielo aperto”.