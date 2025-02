UFFICIALE/ Giugliano-Turris, “fuoriuscite notizie false, si gioca regolarmente!”

Giugliano-Turris si giocherà regolarmente. A comunicarlo è stato il club ospitante, che ci ha tenuto a sottolineare come non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte della Lega, e che quindi la gara in programma venerdì 28 febbraio si disputerà regolarmente.

Serie C, Giugliano-Turris si giocherà regolarmente: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del Giugliano:

“La società intende informare i propri sostenitori, a discapito di alcune notizie fuoriuscite presso vari organi di stampa/web/radio, che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Lega e che la gara in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro contro la Turris 1944, si giocherà regolarmente. Vi aspettiamo tutti allo stadio.

Da questa partita come già anticipato, e fino alla fine del campionato, sarà inaugurata la Tribuna Laterale Family, al costo di 7,50€ completamente dedicata alla scuola, alle famiglie e alle donne”.