Gatti avvelenati a Torre del Greco, una manifestazione a tutela dei randagi: “Facciamo rumore”

Manifestazione a tutela dei gatti avvelenati a Torre del Greco: sabato 22 marzo indetta una manifestazione contro gli avvelenatori di felini.

Strage di gatti a S.Antonio, sospetto avvelenamento

Ha scatenato un’ondata di indignazione l’episodio avvenuto in via Lamaria, nel quartiere S. Antonio a Torre del Greco, dove la scorsa settimana sono stati rinvenuti 7 gatti morti.

Tutto fa pensare ad un avvelenamento: nei pressi dei cadaveri è stata trovata una ciotola con delle coscette di pollo, utilizzate probabilmente per attirare i felini dei quali pare che alcuni residenti della zona si fossero lamentati nei giorni precedenti al macabro ritrovamento.

Gatti avvelenati, sabato 22 marzo la manifestazione

Per chiedere giustizia verso questa crudeltà e per ribadire che la città si dissocia da accadimenti del genere, le responsabili della Colonia Felina Volontarie Torre del Greco ha lanciato una manifestazione pubblica per sabato 22 marzo.

L’appuntamento è per le ore 15,30 in via S. Elena ed il corteo si dirigerà compatto verso via Lamaria.

“Amici e torresi, è il momento di unirsi ai volontari per dare voce a chi voce non ha. Scendete a manifestare con noi, facciamo vedere che i torresi sono brava gente e non accettano di farsi identificare con individui capaci di tali crudeltà”, scrivono le volontarie.

L’invito è quello di portare con sé fischietti, campanelli, trombette, coperchi delle pentole e cucchiai: un modo per “fare rumore” in città e dare un segnale forte e concreto contro i maltrattamenti animali.

“E’ tempo di giustizia e di cambiare le cose. Venite con i vostri figli, anche se piccoli, date loro l’esempio reale che un paese civile deve proteggere soprattutto chi non può difendersi, insegnate loro rispetto e solidarietà e amore verso gli animali – che anche se randagi, sono un pò di tutti. Vogliamo vedere un fiume di gente perchè da soli i volontari non possono cambiare le cose: abbiamo bisogno del sostegno di più persone possibili”, aggiungono.