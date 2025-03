BMT, la mappa “sbagliata” diventa un caso politico: l’opposizione scrive un’interpellanza al sindaco

La mappa di Torre del Greco distribuita alla BMT diventa oggetto di un’interpellanza al sindaco firmata da 7 consiglieri di opposizione.

Mappa sbagliata alla BMT, l’interpellanza al sindaco

A meno di 7 giorni dall’inaugurazione dello stand torrese alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo che ha visto la partecipazione della città del corallo con un proprio spazio, l’opposizione mette nero su bianco alcune domande al sindaco Luigi Mennella e lo fa attraverso un’interpellanza.

Oggetto del documento è la mappa stampata sui materiali promozionali distribuiti durante l’evento: come sottolineato in un nostro precedente articolo, la carta topografica cittadina è risultata parziale ed obsoleta.

In particolare, è riportata l’uscita autostradale in via Marconi, chiusa da circa 20 anni, e non vi è traccia della rotonda dedicata a mons. Sannino, oggi porta d’accesso principale alla città, e delle relative bretelle.

La riproduzione è stata, inoltre, parziale in quanto taglia fuori tutte le zone della città a sud di Sant’Antonio, compresa la litoranea ed attrazioni turistiche come Villa delle Ginestre che compare solo nelle didascalie sul retro.

L’opposizione: “Tutelare da danni d’immagine ed economici”

Una “svista” di poco conto se non fosse che il materiale doveva servire proprio alla promozione turistica cittadina e come biglietto da visita per operatori del settore. Una “buccia di banana” per l’amministrazione su cui chiedono di vederci chiaro i firmatari dell’interpellanza: Filippo Borriello, Ciro Borriello, Luigi Mele, Salvatore Vito, Luigi Caldarola, Alessandra Tabernacolo e Michele Langella.

Questi ultimi, in particolare, chiedono di sapere se il primo cittadino sia a conoscenza della situazione, se e quali provvedimenti siano stati presi per affrontare la questione e se l’amministrazione intende procedere al pagamento dei costi sostenuti per la realizzazione del materiale poi risultato incompleto ed errato.

Una richiesta, scrivono gli interpellanti, “necessaria per tutelare l’immagine della città, per scongiurare ulteriori danni che possano arrecare nocumento, non solo di immagine ma anche economico” sottolineando come, stando alle determine citate nell’interpellanza, il costo complessivo dell’impegno cittadino alla BMT avrebbe superato i diecimila euro.