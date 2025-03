Bike Sharing, in arrivo altre 9 stazioni di sosta: ecco dove saranno posizionate

Il bike sharing a Torre del Greco si espande, in arrivo altre 9 stazioni di noleggio e sosta per il servizio di mobilità condivisa su due ruote.

Altre 9 stazioni per il bike sharing

Bilancio positivo per i primi mesi di vita del bike sharing a Torre del Greco: il servizio inaugurato nel novembre scorso si espande e la società che gestisce il noleggio delle bici elettriche ha chiesto ed ottenuto dall’ente di Palazzo Baronale l’istituzione di nuovi stalli per la sosta.

Saranno nove le stazioni che nasceranno, con un particolare occhio alle periferie della città del corallo: il servizio, in convenzione con EAV, punta così a diventare, in vista della bella stagione, un’alternativa di mobilità sempre più presente sul territorio.

A spingere verso un utilizzo sempre più diffuso del bike sharing a Torre del Greco anche la possibilità di noleggiare i mezzi in città e lasciarli in uno degli altri comuni in cui il servizio è attivo: al momento, l’area di copertura punta ad estendersi verso Torre Annunziata fino ad includere Pompei e Scafati e tale opportunità potrebbe essere confermata e promossa (a vantaggio dei turisti ma anche dei cittadini) già nelle prossime settimane che ci accompagneranno verso l’estate.

Dove si potranno noleggiare le bike

Ai punti già esistenti sul territorio si aggiungeranno a stretto giro anche 9 posizioni individuate con un’ordinanza firmata dal dirigente di Polizia Municipale dott. Gennaro Russo.

Ecco dove sarà possibile prelevare e lasciare le e-bike:

Via Nazionale n°959 – Scuola Falcone -Scauda – n° 6 stalli sul marciapiede

Piazza Santa Croce n° 16 – n° 7 Stalli

Via Cappella Degli Orefici n° 66 – n° 7 Stalli

Via Giovanni XXIII – Stazione Valle Dell’Orso – n° 7 Stalli

Largo Portosalvo – n° 7 Stalli

Corso Vittorio Emanuele n° 74 – n° 7 Stalli

Via Scappi Novesca – Casetta dell’acqua – n° 7 Stalli

Via Prota – Villa Balke – n° 10 stalli

Viale Europa – Stazione Ferroviaria Santa Maria La Bruna – n° 7 stalli.

Quanto costa il noleggio biciclette: sconti per chi viaggia con EAV

Per utilizzare il servizio di bike sharing bisognerà scaricare sul proprio smartphone l’app VAIMOO da Google Play o App Store: una volta installata occorrerà una registrazione dei propri dati personali e l’inserimento di una carta che sarà utilizzata come metodo di pagamento.

Nel momento in cui si prende una bici verrà addebitato un costo di sblocco (bikepass) che costa 2 euro: in più, sarà addebitato un costo ulteriore di noleggio di 1 euro ogni mezz’ora di utilizzo. In caso di altri noleggi durante la stessa giornata non si pagherà più lo sblocco ma solo l’euro ogni mezz’ora.

Oltre alla possibilità di abbonamenti periodici (da una settimana ad un anno) sono previsti forti sconti per chi utilizza i mezzi pubblici dell’EAV, grazie ad una convenzione con la società di trasporto: i possessori di biglietto o abbonamenti potranno infatti riscattare uno sconto del 75% oltre a minuti gratis sul noleggio. Così, ad esempio, la corsa in bicicletta può arrivare a costare solo 50 centesimi.