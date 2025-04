Plinio Medical Center, l’eccellenza ortopedica con il dott. Pagliuca: ecco le terapie più innovative

Un professionista in campo ortopedico in una struttura d’eccellenza a Torre del Greco: con il dott. Pagliuca del Plinio Medical Center scopriamo quando è opportuno andare a visita e quali sono le opportunità terapeutiche prima di rivolgersi alla chirurgia.

Intervista al dott. Pagliuca, ortopedico al Plinio Medical Center di Torre del Greco

Il dolore è il primo campanello d’allarme. Spesso lo si ignora, lo si mette da parte con un antinfiammatorio o una scusa qualsiasi, ma quel fastidio che all’inizio sembra passeggero può trasformarsi nel preludio a una degenerazione articolare seria.

Al Plinio Medical Center di Torre del Greco, struttura sanitaria d’eccellenza convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, l’ortopedia è uno dei fiori all’occhiello grazie alla presenza del dottor Salvatore Pagliuca, specialista con una carriera pluridecennale alle spalle e un approccio umano e innovativo nella gestione delle patologie osteoarticolari.

Dott. Pagliuca, una carriera trentennale

Con oltre 30 anni di esperienza in Ortopedia e Traumatologia e un importante passato come primario dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, il dott. Pagliuca ha curato migliaia di pazienti.

Dopo una lunga esperienza anche al CTO di Napoli, oggi mette la sua professionalità al servizio del territorio all’interno del Plinio Medical Center, dove coordina un ambulatorio specializzato nel trattamento delle patologie degenerative delle articolazioni.

Ma ciò che rende ancora più autorevole il suo profilo è il percorso formativo internazionale: Master in Chirurgia Mininvasiva presso il Moet Institute di San Francisco e Master in Medicina e Chirurgia dello Sport presso l’Università di San Diego, in California.

Una visione ampia e aggiornata della medicina ortopedica, che oggi si riflette in un approccio conservativo, mirato alla prevenzione e al recupero funzionale, per evitare – laddove possibile – l’intervento chirurgico.

Parla l’ortopedico: “Il dolore è un sintomo, ma ci sono segnali da non ignorare”

“Il sintomo legato a un malfunzionamento di un’articolazione è soprattutto il dolore. Ma quando si accompagnano ad altra sintomatologia come versamenti articolari, gonfiore, impotenza funzionale, incapacità a camminare per più di 300 metri, allora il quadro è più serio”, spiega il dottor Pagliuca.

Ed è proprio in questi casi che una visita specialistica può fare la differenza tra un percorso di terapia rigenerativa e l’impianto di una protesi articolare.

“I pazienti che si rivolgono al nostro ambulatorio – continua – soffrono spesso di patologie degenerative a carico di anche e ginocchia. Oggi, grazie alle ricerche più recenti, possiamo intervenire in modo innovativo con terapie conservative che allungano la vita dell’articolazione”.

Terapie rigenerative al Plinio: un’alternativa concreta alla chirurgia

Il Plinio Medical Center si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel panorama sanitario vesuviano. Grazie a un ambulatorio ortopedico all’avanguardia, è possibile accedere a trattamenti di ultima generazione: infiltrazioni con acido ialuronico, PRP (plasma arricchito di piastrine) e cellule staminali, tutti strumenti che rallentano la degenerazione articolare e possono ridurre sensibilmente il dolore e il bisogno di farmaci.

Plinio Medical Center, il front office

“Un tempo si pensava che la cartilagine fosse una struttura insostituibile. Oggi le cellule staminali, il PRP e l’acido ialuronico ci permettono di ricostruirla in parte e dare una nuova vita all’articolazione”, racconta il dottor Pagliuca. E tutto questo si può fare in ambulatorio, in tempi brevi e con terapie accessibili anche economicamente, grazie alla convenzione con il SSN.

Quando intervenire chirurgicamente

Quando però il danno è troppo avanzato, l’unica strada resta la chirurgia. Anche in questo caso il Plinio Medical Center guida il paziente in ogni fase: “Nei casi gravi – spiega il medico – è possibile sottoporsi a interventi chirurgici, spesso quasi interamente finanziati dalla Regione. Ma il nostro obiettivo è prevenire, intervenire prima che la situazione richieda l’impianto di una protesi”.

Un centro dove tecnologia e umanità si incontrano

La mission del Plinio Medical Center è chiara: offrire cure di qualità in un ambiente accogliente e professionale, con medici esperti e tecnologie all’avanguardia. L’ambulatorio ortopedico del dott. Pagliuca rappresenta un’eccellenza non solo per le competenze mediche, ma per l’attenzione al paziente, la trasparenza e la capacità di individuare il trattamento più adatto a ogni caso, personalizzando le cure.

In un territorio come quello vesuviano, dove la qualità dell’assistenza sanitaria è spesso un nodo cruciale, il Plinio si distingue come presidio di fiducia e innovazione. Un luogo dove si può contare su un servizio completo, dal primo consulto alle terapie rigenerative, fino – se necessario – all’intervento chirurgico grazie alle strutture del network Mimina Group.

E come ricorda il dottor Pagliuca, “prima si interviene, più si ha la possibilità di evitare operazioni invasive. Bisogna ascoltare il proprio corpo, non aspettare che il dolore diventi cronico. La diagnosi precoce è il primo passo verso una vita in movimento“.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center si trova in via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro), nel pieno centro di Torre del Greco.

Telefono: 081 1952 1575

Whatsapp: 345.7073471

Facebook: Plinio Medical Center Torre del Greco