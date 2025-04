Torre del Greco, approvato il rendiconto di gestione: conti in ordine e “tesoretto” da 16 milioni

Il consiglio comunale di Torre del Greco ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio 2024: un passaggio tecnico che certifica la buona salute delle casse cittadine e apre spiragli concreti per nuovi interventi a favore della comunità.

Rendiconto di gestione 2024, avanzo libero di 16 milioni

Le casse di Palazzo Baronale stanno “bene ed in salute”. A confermarlo è l’Assessore al bilancio Anna Fiore, che commentando l’approvazione entro i tempi tecnici del rendiconto di gestione 2024 sottolinea come “il rispetto delle scadenze contabili sia ormai un punto fermo dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella”.

Il documento appena licenziato traccia il bilancio consuntivo dell’anno e restituisce un’immagine positiva: l’ente chiude l’esercizio con un risultato di amministrazione pari a oltre 132 milioni di euro. Di questi, ben 16 milioni costituiscono l’avanzo libero, ovvero fondi immediatamente utilizzabili per finanziare progetti, servizi e opere pubbliche.

L’Ass. Fiore: “Possiamo investire in sviluppo sociale”

Una cifra che – in tempi di tagli e ristrettezze – rappresenta un margine prezioso su cui costruire il futuro. “Possiamo garantire i servizi essenziali e, allo stesso tempo, continuare a investire in sviluppo economico, sociale e infrastrutturale”, si legge nella relazione dell’assessore, che pone l’accento anche sull’efficace operazione di riaccertamento dei residui attivi, capace di migliorare la struttura complessiva del bilancio e ridurre le rigidità imposte dal fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tributi locali, occorre migliorarne la riscossione

Un punto ancora critico resta però la riscossione dei tributi locali, che – come evidenziato nella stessa seduta consiliare – dovrà essere oggetto di uno sforzo ulteriore nei prossimi mesi. “Raggiungere un miglioramento in questo campo è un obiettivo ambizioso quanto importante”, ammette l’amministrazione.

Intanto, il via libera al rendiconto si traduce in una certezza: Torre del Greco ha i conti in regola, una base solida e un “tesoretto” pronto a essere messo al servizio della città.