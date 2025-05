Visita oculistica, è importante ad ogni età: i consigli del dott. Malvone del Plinio Medical Center

Chi cerca un oculista a Torre del Greco può affidarsi alla competenza del dott. Malvone, presso il Plinio Medical Center: abbiamo chiesto allo specialista quando e perché è consigliabile andare a visita per tutelare la salute dei nostri occhi.

Intervista al dott. Malvone, oculista al Plinio Medical Center di Torre del Greco

Al Plinio Medical Center di Torre del Greco, la salute visiva è una priorità assoluta grazie alla professionalità e all’esperienza del dottor Emanuele Malvone, medico chirurgo specialista in oftalmologia.

Con un approccio attento e altamente qualificato, il dott. Malvone si dedica ogni giorno alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie oculari, garantendo a pazienti di ogni età un servizio completo e all’avanguardia.

La visita oculistica: un controllo fondamentale sin dall’infanzia

La salute degli occhi inizia fin da piccoli. Il dott. Malvone sottolinea l’importanza di eseguire una visita oculistica completa entro i sei anni di età, un controllo fondamentale per individuare eventuali difetti visivi come miopia, ipermetropia o astigmatismo.

“Rilevare precocemente questi disturbi permette di intervenire tempestivamente, evitando complicazioni come l’occhio pigro, una patologia che diventa irreversibile se non trattata per tempo” spiega il medico. In alcuni casi, su indicazione del pediatra, la visita può essere anticipata, soprattutto quando si notano segnali di disagio visivo.

Spesso, come ci spiega il dott. Malvone, sono gli insegnanti i primi a notare difficoltà nei bambini: occhi che strizzano, tendenza a deviare lo sguardo o un occhio che si sposta verso l’interno o l’esterno. In questi casi, potrebbe trattarsi di strabismo, una condizione che, se diagnosticata in tempo, può essere trattata con occhiali terapeutici, evitando problemi più seri nel corso della crescita.

La prevenzione in età adulta: un’arma contro le patologie oculari

Con l’avanzare dell’età, i controlli periodici diventano essenziali. Il dott. Malvone evidenzia l’importanza di visite regolari, soprattutto per chi è affetto da patologie sistemiche come il diabete mellito di tipo 1 o di tipo 2. “La retinopatia diabetica è una delle principali complicazioni oculari legate al diabete. Attraverso controlli mirati e fondi oculari periodici, è possibile prevenire danni gravi alla vista” aggiunge.

Oltre alla retinopatia, tra le patologie oculari più insidiose si annovera il glaucoma, conosciuto come il ‘ladro silenzioso della vista’. Questa malattia, che colpisce prevalentemente gli over 50, non presenta sintomi nelle fasi iniziali, ma provoca danni irreversibili se non individuata in tempo. La diagnosi precoce tramite la misurazione della pressione intraoculare (tonometria) può fare la differenza, salvaguardando la capacità visiva.

I servizi sanitari offerti dal Plinio Medical Center di Torre del Greco

Anche la degenerazione maculare legata all’età (DMLE) rappresenta una delle problematiche più diffuse tra le persone over 65. “Intervenire tempestivamente permette di bloccare la progressione della malattia, grazie a trattamenti specifici come le iniezioni intravitreali” spiega il dott. Malvone.

Un abbassamento improvviso della vista può essere il campanello d’allarme di condizioni gravi come la trombosi della vena retinica o dell’arteria retinica centrale, che richiedono un intervento medico immediato.

Plinio Medical Center: eccellenza ed innovazione

Presso il Plinio Medical Center, il dott. Malvone offre visite oculistiche complete e personalizzate, con un’attenzione particolare alla prevenzione e al trattamento delle patologie oculari. Dotato di strumentazioni all’avanguardia e di un team altamente qualificato, il centro rappresenta un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura della propria vista in modo sicuro e professionale.

La struttura del gruppo Mimina è però “soltanto” uno dei nodi di una grande rete di assistenza estesa tra le province di Napoli e Caserta: una realtà che permette di assistere il paziente dalla fase diagnostica a quella terapeutica, chirurgica e riabilitativa in diversi ambiti sanitari.

Plinio Medical Center, il front office

Quando si parla di vista e salute degli occhi, affidarsi all’esperienza del dott. Malvone significa scegliere la qualità e la competenza di un professionista che mette al centro il benessere visivo di ogni paziente, dalla prima infanzia fino alla terza età. Con tutta la garanzia e l’esperienza del Mimina Group: perché quando si parla di salute, “vederci chiaro” è la prima cosa.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center si trova in via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro), nel pieno centro di Torre del Greco.

Telefono: 081 1952 1575

Whatsapp: 345.7073471

Facebook: Plinio Medical Center Torre del Greco