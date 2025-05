La nuova era per l’artigianato di Torre del Greco: nasce il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese

È stato presentato ufficialmente ieri, 16 maggio 2025 al Circolo Nautico di Torre del Greco il nuovo Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, nato lo scorso 2 settembre su iniziativa dei soci di Assocoral.

Presentato il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese

Una realtà che ambisce a diventare non solo il braccio operativo dell’associazione, ma è anche un tassello fondamentale verso un ambito ed esclusivo riconoscimento per le eccellenze dell’artigianato torrese.

Vincenzo Aucella, presidente di Assocoral, ha infatti spiegato come questa iniziativa rappresenti un passo fondamentale per il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) del Corallo e del Cammeo torresi. “Abbiamo creato un consorzio che è un braccio operativo dell’Assocoral, ma lo apriamo a qualunque forma societaria, quindi a qualunque artigiano del Corallo e del Cammeo”, ha dichiarato Aucella. Una scelta strategica per legare indissolubilmente questi due simboli dell’artigianato alla città di Torre del Greco, un po’ come avviene per i prodotti DOP nel settore alimentare.

Dal mare al mondo: un percorso verso l’IGP

Durante la presentazione, Aucella ha evidenziato i traguardi già raggiunti dal Consorzio in soli otto mesi: “Al momento abbiamo presentato al Governo, grazie al loro contributo, i due disciplinari sul Corallo e sul Cammeo. La deadline è fissata per il primo dicembre 2025, quando aprirà la piattaforma europea per richiedere la certificazione IGP”.

Un riconoscimento che potrebbe portare una nuova linfa vitale non solo al settore, ma all’intera città. “Il Corallo e il Cammeo non si arroccano né in se stessi né nella storia, ma si aprono alla città e possono diventare un volano turistico”, ha aggiunto.

Le istituzioni guardano al futuro

Presenti all’evento anche le istituzioni locali. L’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ha sottolineato l’importanza di creare reti d’impresa per replicare il successo delle aziende del Nord Italia: “I nostri prodotti devono superare le Alpi”.

Parole che trovano riscontro nelle dichiarazioni del sindaco Luigi Mennella, che ha elogiato l’impegno degli artigiani: “È importante avere una realtà così coriacea sul territorio: ci sono confronti continui e anche scontri, ma questo significa che si lavora e c’è democrazia”.

Mennella ha poi ricordato i lavori in corso per il Museo Virtuale e il Polo dei Saperi, progetti che mirano a valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e artigianale della città.

Un volano turistico per Torre del Greco

L’obiettivo, ambizioso ma concreto, è quello di trasformare il corallo e il cammeo torresi in un simbolo internazionale, capace di attirare visitatori e valorizzare l’identità artigianale della città. “Dal mare al mondo”, come afferma il motto del Consorzio, una visione che guarda lontano, ma che affonda le sue radici nel cuore pulsante di Torre del Greco.