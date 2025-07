Festa di Sant’Anna a Postiglione, l’evento estivo in Litoranea tra concerti, sagre e processione

Sant'Anna a Postiglione, centomila spettatori per la diretta

La festa di Sant’Anna a Postiglione si candida ad essere ben più di una festa patronale per il quartiere mare di Torre del Greco: sarà un vero “grande evento” per l’estate in Litoranea.

Sant’Anna a Postiglione: ricchissimo il programma della manifestazione

Fervono i preparativi in via Mortelle, a due passi dalla Litoranea di Torre del Greco, nella piccola grande comunità parrocchiale di San Vincenzo a Postiglione: una chiesa che venera come propria patrona Sant’Anna e che si appresta a vivere una settimana di grandi momenti di fede e convivialità.

Il programma stilato dal comitato festa sotto l’egida del parroco Don Lorenzo Pernice è in continuo aggiornamento: ma dai primi nomi si capisce che sarà un evento capace di catalizzare l’attenzione di un gran numero di persone. A breve sarà reso noto anche il programma degli eventi religiosi, mentre c’è già grande attesa sui nomi che prenderanno parte alle manifestazioni esterne.

Si preannuncia una festa religiosa ma, soprattutto, popolare, con volti e voci amati dal pubblico napoletano e attesissimi dalle persone del quartiere ma che, certamente, saranno in grado di richiamare pubblico dall’intera città di Torre del Greco e non solo.

Venerdì 25, protagonisti i giovanissimi

L’evento, che gode del patrocinio del comune di Torre del Greco, si apre venerdì 25 luglio con il Festival delle Voci Emergenti: una serata patrocinata dal Forum dei Giovani nella quale si esibiranno artisti della new generation cittadina. Una line up che dà spazio ai nuovi talenti della città del corallo che avranno così a disposizione un’altra vetrina per dare il meglio di sè.

La serata musicale sarà accompagnata dalla Sagra della Pizza Fritta e delle Frittelle: oltre ai giovani musicisti sono previsti ospiti d’eccezione come Mariano Grillo, direttamente da Made in Sud, e Peppe Soks.

Sabato 26, giorno di Sant’Anna tra preghiera e risate

Sabato 26 luglio ancora grande musica e tante risate. Protagonista sul palco di Postiglione Luca Sepe con moltissimi amici del mondo musicale, Mary Esposito, Rafel O’Pazz ed altri che si stanno aggiungendo al parterre in queste ore. Alle 22.30 atteso l’arrivo di Mino Abbacuccio per il suo show.

Anche nel giorno della Patrona gli spettatori non resteranno a stomaco vuoto, grazie alla contemporanea Sagra della Pasta e Fagioli con le cozze.

Si chiude con il sound partenopeo: lunedì 28 i nomi del Vesuvio Music Festival

La musica partenopea tornerà lunedì 28 luglio con il Vesuvio Music Festival: tra gli ospiti, Giusy Attanasio, Leo Ferrucci, Fabiana, Deddè, Capozanarky e tantissimi nomi a sorpresa del mondo neomelodico e non solo.

Partenza alle 20.30 per tutte le serate: per lunedì 28 luglio il “menù” prevede la Sagra del Panino alla brace mentre sul palco si avvicenderanno i beniamini del pubblico.

Domenica 27 la grande processione di Sant’Anna

Gli spettacoli esterni “salteranno” domenica 27 luglio perché la festa avrà il suo clou religioso con la grande processione di Sant’Anna: la Madonna, portata a spalle dai fedeli, attraverserà le vie della contrada ed il suggestivo lungomare cittadino.

Sei ore circa di percorso tra stradine e l’incantevole vista del mare prima di rientrare nella sua chiesa tra l’abbraccio della sua gente e di tanti fedeli che accorrono anche da quartieri e città vicine per il suggestivo momento estivo di fede e preghiera.

Vesuviolive.it trasmetterà la processione in diretta

La processione sarà trasmessa in diretta per il terzo anno sui canali social di Vesuviolive.it: un modo per portare le immagini e le sensazioni di una festa che fa vibrare i cuori di un quartiere che, come tanti altri dei nostri territori, troppo spesso vede i suoi figli allontanarsi da questa terra.

Un abbraccio virtuale per un momento di festa che coinvolge tutti, sempre di più, sempre con maggiore passione.