UFFICIALE/ Turris, è finita. La FIGC conferma: “Nessuna richiesta pervenuta da Torre del Greco”

Ora è ufficiale: la città di Torre del Greco resterà senza rappresentanza calcistica nella stagione sportiva 2025/26.

A confermarlo è il Consiglio Federale della FIGC che, nella riunione odierna, ha preso atto della mancata presentazione di una domanda di ammissione in sovrannumero al campionato di Eccellenza da parte di soggetti legati alla Turris.

Nel comunicato ufficiale diffuso al termine della seduta, il segretario generale Marco Brunelli ha annunciato:

“Allo scadere dei termini fissati, sono pervenute due domande per l’ammissione al campionato regionale di Eccellenza ex art.52 comma 10 delle Noif: Lucchese Calcio e Ars et Labor Ferrara. È stata fissata per domani la riunione della commissione che valuterà le domande, che comprendono anche il pagamento del contributo una tantum di 150 mila euro per la città di Lucca e 250 mila per la città di Ferrara. Mentre nessuna richiesta è pervenuta in rappresentanza della città di Torre del Greco.“