ESCLUSIVA/ Turris, il Città di Torre del Greco: “Nessun contatto, ma siamo a disposizione”

All’indomani dell’ufficializzazione da parte della FIGC dell’assenza di domande pervenute da Torre del Greco per rilevare il titolo della Turris, in città è circolata in maniera insistente la voce della richiesta di ripescaggio nel campionato di Promozione fatta da una delle due realtà locali che militano in Prima Categoria.

Si tratta del Città di Torre del Greco del presidente Massimo Perna, che la redazione di Vesuviolive.it ha contattato in esclusiva per chiarire eventuali collegamenti.

La domanda di ripescaggio è collegata in qualche modo alla Turris?

“No, nella maniera più assoluta. È una cosa che abbiamo fatto tempo fa, entro i termini, e che avevamo già fatto l’anno scorso”.

C’è stato qualche contatto con il sindaco Luigi Mennella in questi giorni?

“No, non abbiamo parlato. Quello che posso dire è che in queste settimane sono circolate tante voci su presunte cordate che poi non si sono materializzate. Non si è però mai posto l’accento sul fatto che noi ci siamo sempre dichiarati disponibili a contribuire alla causa”.

Sarebbe dunque disponibile a far ripartire la Turris?

“Assolutamente, l’ho sempre detto. Il Città di Torre del Greco è a disposizione del sindaco e del territorio, pronto a contribuire come può per il rilancio Turris”.

Il suo progetto, intanto, è già in fase molto avanzata…

“Si. Abbiamo affidato la squadra a mister Crescenzo Izzo, mentre Salvatore Sorrentino (detto Cané) si occuperà dell’Under 18. Abbiamo già iniziato le selezioni. Insomma, il progetto va avanti, spinto da grandi motivazioni ed entusiasmo”.

E chissà che la strada del Città di Torre del Greco non si incroci con quella della Turris

“Non ci precludiamo nulla, tutt’altro. Però torno a ripetere, non c’è stato nessun contatto. Se qualcuno ci cercasse, saremmo ben felici di metterci a disposizione per il bene della città. Intanto, proseguiamo con il lavoro che portiamo avanti da anni”.