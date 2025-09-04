Vesuvio Live

Sindaci dalla Lituania in visita a Torre del Greco: confronto su turismo, cultura e innovazione

Set 04, 2025 - Giuseppe Mennella

Torre del Greco incontra la Lituania: una delegazione del paese baltico oggi a Palazzo Baronale per un incontro sui temi del turismo e dell’innovazione amministrativa.

Palazzo Baronale, Torre incontra la Lituania

Torre del Greco si prepara ad accogliere oggi 4 settembre quindici rappresentanti istituzionali provenienti dalla Lituania. L’incontro ufficiale si terrà oggi, giovedì 4 settembre, alle ore 11, a palazzo Baronale, dove il sindaco Luigi Mennella aprirà le porte della città ai colleghi baltici.

La comitiva sarà composta da sindaci e vicesindaci delle città di Alytus, Druskininkai, distretto di Alytus, Ladzijai e Varena. A guidarla sarà il console onorario della Repubblica di Lituania a Napoli per la Campania, Vincenzo Russo, promotore della visita nell’ambito di un progetto europeo di scambio internazionale.

Torre del Greco scelta per accoglienza e promozione del territorio

Torre del Greco non è stata scelta a caso. La città si è affermata come punto di riferimento nell’area vesuviana per le politiche di accoglienza e di promozione del territorio, anche grazie al ruolo ricoperto dal sindaco Mennella in qualità di coordinatore del settore Turismo per Anci Campania.

Il vertice offrirà l’occasione di rafforzare i rapporti tra realtà campane e lituane, con focus su cultura, turismo, commercio, sport, sanità e innovazione amministrativa.

I lavori si svolgeranno in sala giunta e punteranno a condividere strategie per il rilancio turistico e commerciale dell’area vesuviana, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio storico e alla qualità della vita dei cittadini.

Dopo l’incontro, un tour in città

Dopo il confronto istituzionale, i rappresentanti baltici saranno accompagnati in un tour alla scoperta delle eccellenze locali. In programma una degustazione delle specialità dolciarie torresi e due tappe significative: il museo del corallo dell’istituto Degni e il Mac³, il nuovo museo dell’arte del corallo, del cammeo e della città, prossimo all’inaugurazione negli spazi dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

“Accogliere una delegazione internazionale nella nostra città – ha dichiarato Luigi Mennella – è motivo di orgoglio e responsabilità. Torre del Greco dimostra ancora una volta di essere protagonista attiva nei processi di cooperazione europea, capace di attivare buone pratiche e al tempo stesso di cogliere opportunità di crescita e sviluppo per il proprio territorio”.

Un incontro che, oltre al valore simbolico, rappresenta un tassello importante nel percorso di apertura internazionale della città, capace di coniugare tradizione e innovazione in una prospettiva di sviluppo condiviso.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano