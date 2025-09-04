Sindaci dalla Lituania in visita a Torre del Greco: confronto su turismo, cultura e innovazione

Torre del Greco incontra la Lituania: una delegazione del paese baltico oggi a Palazzo Baronale per un incontro sui temi del turismo e dell’innovazione amministrativa.

Torre del Greco si prepara ad accogliere oggi 4 settembre quindici rappresentanti istituzionali provenienti dalla Lituania. L’incontro ufficiale si terrà oggi, giovedì 4 settembre, alle ore 11, a palazzo Baronale, dove il sindaco Luigi Mennella aprirà le porte della città ai colleghi baltici.

La comitiva sarà composta da sindaci e vicesindaci delle città di Alytus, Druskininkai, distretto di Alytus, Ladzijai e Varena. A guidarla sarà il console onorario della Repubblica di Lituania a Napoli per la Campania, Vincenzo Russo, promotore della visita nell’ambito di un progetto europeo di scambio internazionale.

Torre del Greco scelta per accoglienza e promozione del territorio

Torre del Greco non è stata scelta a caso. La città si è affermata come punto di riferimento nell’area vesuviana per le politiche di accoglienza e di promozione del territorio, anche grazie al ruolo ricoperto dal sindaco Mennella in qualità di coordinatore del settore Turismo per Anci Campania.

Il vertice offrirà l’occasione di rafforzare i rapporti tra realtà campane e lituane, con focus su cultura, turismo, commercio, sport, sanità e innovazione amministrativa.

I lavori si svolgeranno in sala giunta e punteranno a condividere strategie per il rilancio turistico e commerciale dell’area vesuviana, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio storico e alla qualità della vita dei cittadini.

Dopo l’incontro, un tour in città

Dopo il confronto istituzionale, i rappresentanti baltici saranno accompagnati in un tour alla scoperta delle eccellenze locali. In programma una degustazione delle specialità dolciarie torresi e due tappe significative: il museo del corallo dell’istituto Degni e il Mac³, il nuovo museo dell’arte del corallo, del cammeo e della città, prossimo all’inaugurazione negli spazi dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

“Accogliere una delegazione internazionale nella nostra città – ha dichiarato Luigi Mennella – è motivo di orgoglio e responsabilità. Torre del Greco dimostra ancora una volta di essere protagonista attiva nei processi di cooperazione europea, capace di attivare buone pratiche e al tempo stesso di cogliere opportunità di crescita e sviluppo per il proprio territorio”.

Un incontro che, oltre al valore simbolico, rappresenta un tassello importante nel percorso di apertura internazionale della città, capace di coniugare tradizione e innovazione in una prospettiva di sviluppo condiviso.