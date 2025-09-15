Città di Torre del Greco, bella vittoria in amichevole: 3-2 all’Atletico Stabia

Ottimo risultato per i ragazzi del Città di Torre del Greco, che nell’amichevole disputata sabato scorso presso il campo sportivo Aura Sport hanno superato con il punteggio di 3-2 l’Atletico Stabia, formazione che prenderà parte alla prossima Seconda Categoria campana, mentre i corallini saranno protagonisti in Prima Categoria.

Il match si è giocato in un clima corretto e sportivo, con entrambe le squadre che hanno dato vita a una sfida combattuta e piacevole. A firmare i gol torresi sono stati i cugini Domenico Colantuono e Giuseppe Medio, mentre il terzo è arrivato grazie a un’autorete che ha fissato il risultato finale.

L’Atletico Stabia è riuscito a portarsi in vantaggio due volte, ma il Città di Torre ha dimostrato grande carattere, trovando prima il pareggio e poi il sorpasso. Una prova di maturità che conferma la crescita del gruppo e le ambizioni in vista della stagione.

Per i ragazzi di mister Crescenzo Izzo un test prestigioso e ricco di indicazioni positive, che certifica la capacità della squadra di imporsi anche contro avversari determinati e ben organizzati.

A fine gara, la società torrese ha rivolto un sentito in bocca al lupo all’Atletico Stabia per il prosieguo della stagione.