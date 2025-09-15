Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Città di Torre del Greco, bella vittoria in amichevole: 3-2 all’Atletico Stabia

Set 15, 2025 - Stefano Esposito

Ottimo risultato per i ragazzi del Città di Torre del Greco, che nell’amichevole disputata sabato scorso presso il campo sportivo Aura Sport hanno superato con il punteggio di 3-2 l’Atletico Stabia, formazione che prenderà parte alla prossima Seconda Categoria campana, mentre i corallini saranno protagonisti in Prima Categoria.

Il match si è giocato in un clima corretto e sportivo, con entrambe le squadre che hanno dato vita a una sfida combattuta e piacevole. A firmare i gol torresi sono stati i cugini Domenico Colantuono e Giuseppe Medio, mentre il terzo è arrivato grazie a un’autorete che ha fissato il risultato finale.

L’Atletico Stabia è riuscito a portarsi in vantaggio due volte, ma il Città di Torre ha dimostrato grande carattere, trovando prima il pareggio e poi il sorpasso. Una prova di maturità che conferma la crescita del gruppo e le ambizioni in vista della stagione.

Per i ragazzi di mister Crescenzo Izzo un test prestigioso e ricco di indicazioni positive, che certifica la capacità della squadra di imporsi anche contro avversari determinati e ben organizzati.

A fine gara, la società torrese ha rivolto un sentito in bocca al lupo all’Atletico Stabia per il prosieguo della stagione.

Tag
Calcio
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Stefano Esposito
La pelota no se mancha.