Autobus Via Ruggiero-Montedoro, l’ass. Vitiello: “Modifiche concordate con famiglie: è il sistema più sicuro oggi”

Dopo la pubblicazione del nostro articolo sulle linee autobus dirette tra via Ruggiero e Montedoro per offrire una “coincidenza” agli studenti, l’assessore Laura Vitiello spiega le ragioni alla base della novità introdotta.

Il lavoro su orari e collegamenti Eav per gli studenti diretti alle scuole del centro cittadino dalle periferie torresi ed in particolare dalla zona di via Ruggiero ha visto coinvolta l’assessore alla mobilità sostenibile Laura Vitiello, la quale ha voluto delineare meglio le ragioni che hanno portato ad una soluzione che potrebbe sembrare “parziale” per gli studenti.

L’esponente della giunta Mennella ha chiarito i motivi che hanno portato alla scelta di non attivare una linea diretta tra via Ruggiero ed il cuore della città, puntando invece sulla formula della coincidenza.

“Una linea diretta non era praticabile: con gli orari non riuscivamo a farla coincidere. Inoltre Eav, con i mezzi limitati che ha, prova a venirci incontro ma sempre con una logica molto restrittiva”, spiega l’assessore.

“I tempi non si allungheranno. Scelta sperimentale e condivisa con famiglie

Vitiello ha voluto rassicurare studenti e famiglie: “I tempi di percorrenza non si allungano perché abbiamo creato una perfetta coincidenza oraria. Gli studenti scendono dal primo pullman e trovano subito quello in sosta che li porta alle scuole del centro”.

Una decisione maturata a partire dalle richieste del territorio: “Questa scelta nasce dall’ascolto delle istanze degli studenti che vivono nelle periferie. Dopo un sopralluogo a cui ho partecipato e un incontro a Palazzo Baronale con Polizia Municipale e vertici Eav, abbiamo trovato questa soluzione”.

Sul fronte sicurezza, Vitiello sottolinea: “Lo snodo attuale è più sicuro rispetto a via Cavallo, che era pericolosa. Inoltre Eav ci ha garantito la perfetta coincidenza degli orari”.

Infine, l’assessore apre alla possibilità di ulteriori correttivi: “Abbiamo avviato la sperimentazione e siamo pronti a modificare ciò che non funziona. Stiamo anche lavorando a un piano più ampio per creare una linea circolare che parta dal centro e colleghi le periferie, compatibilmente con i tempi di Eav”.