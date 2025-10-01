Cento Fontane, un muro pericolante a causa di vegetazione e rifiuti: “Abbiamo paura, qui crolla tutto”

Una segnalazione di pericolo che ci giunge dalla zona delle Cento Fontane a Torre del Greco: il muretto ai piedi del ponte della ferrovia, a ridosso di un capannone, rischia di crollare con conseguenze anche gravi.

Pericolo alle Cento Fontane, muretto a rischio crollo

“Abbiamo paura di passare a piedi e con passeggini: qui c’è il rischio che crolli tutto”. Questo il grido di aiuto che si alza, ancora una volta, dall’area delle Cento Fontane nella zona porto di Torre del Greco.

Questa volta, ad accendere i timori dei cittadini, un muretto di contenimento di quella che una volta doveva essere un’aiuola ed è invece divenuta ricettacolo di rifiuti (avvistati, più volte, anche materiali potenzialmente cancerogeni) in cui la vegetazione ha preso il sopravvento.

Il muretto costeggia da un lato un capannone su cui – stando alle informazioni in nostro possesso – sarebbe in corso la parte finale di una diatriba legale durata vent’anni che ne dovrebbe determinare la legittimità e da un altro l’arcata del ponte della ferrovia storica Napoli Salerno, le cui vibrazioni potrebbero contribuire all’instabilità della struttura.

Paura tra i residenti: a pochi metri, un anno fa, dopo la pioggia crollò un palazzo

“Abbiamo già inviato diverse segnalazioni, ma nessuno ci ha ascoltato. Per questo speriamo nel vostro aiuto, per accendere una luce su questa situazione pericolosa e ridare dignità e sicurezza ad una zona che merita tanto”. Con queste parole esordiscono alcuni rappresentanti di cittadini ed imprenditori dell’area, costretti a passare in quel punto con la speranza che “il muretto regga ancora”, temendo una fatalità che ci auguriamo non avvenga mai ma che sarebbe quanto mai annunciata.

Un abbandono ed un pericolo assolutamente concreti e di cui il quartiere ha ragione di aver paura: circa un anno fa, dopo una notte di piogge, a pochi metri dal punto della segnalazione crollò l’ala di una palazzina.

Non solo rischio crolli: “Viviamo con i topi, il comune intervenga”

Fortunatamente era disabitata, e nelle prime ore del mattino il crollo non causò vittime né feriti: solo alcune auto bloccate sotto le macerie. Con l’arrivo delle piogge autunnali il pericolo si fa concreto.

Ma non si tratta solo del rischio crolli: a preoccupare gli autori della segnalazione, cui si è affiancata la voce dell’Associazione Cento Fontane che da decenni si occupa di compulsare per il recupero della zona, sono le generali condizioni igienico sanitarie: “Spesso attraversiamo la strada insieme ai topi, che in queste condizioni ovviamente proliferano. Li vediamo scappare proprio nei capannoni qui intorno. Per questo chiediamo all’amministrazione un intervento deciso e risolutivo in merito”.