Notte Sacra 2025, la preghiera si fa musica: Raiz, Gragnaniello e tanti altri si esibiranno a Torre

La musica sarà protagonista della Notte Sacra 2025 a Torre del Greco: numerosi gli artisti attesi a Torre del Greco ma anche tante esibizioni di giovani per omaggiare in note la figura di San Vincenzo Romano.

La Notte Sacra 2025, tanta musica nel ricordo di San Vincenzo

L’aria si fa dolce e il cielo comincia ad accendersi: sono i segni della festa che Torre del Greco si prepara a vivere anche con musica e sacralità.

È la Notte Sacra 2025, una manifestazione che trasforma le strade, le chiese, le piazze in una grande scena diffusa, dove ogni nota è preghiera, memoria e bellezza.

Questa edizione nell’anno del Giubileo avrà un “cuore musicale”, una colonna sonora che racconterà i momenti più belli, quelli che echeggeranno nell’anima.

Il programma degli eventi musicali

Fin dal pomeriggio di sabato 11 ottobre sarà possibile sentire risuonare Note di strada, spettacoli musicali itineranti che invaderanno il centro storico, diffondendo melodia e poesia alla portata di tutti.

Poi, a partire dalle ore 18:30, il sipario ufficiale si alza in Palazzo Vallelonga (BCP): il concerto per pianoforte “Portami a vedere il mare”, firmato da Luigi Esposito con la raffinata partecipazione al violino di Anna Rita Di Pace.

Un incanto d’aria e corde, subito seguito dalla musica popolare che abbraccia largo Santissimo con Lisa Iovane & Folk Band, e dal percorso sonoro di “El Camino del Alma” che si dipanerà lungo Via Roma.

Alle 20:00, i giovani del forum cittadino si muoveranno tra via Colamarino, via Roma e Palazzo Baronale in “Giovani in itinere”, trasportando il pubblico da passo a passo fino all’incontro con le radici culturali del territorio.

Il palco in piazza Santa Croce per la Notte delle Radici

Piazza Santa Croce dalle 19:30 ospita “La Notte delle Radici – Festival di Ritmi e Suoni del Sud”, la seconda edizione di un vero e proprio abbraccio con il Mezzogiorno: tradizione, innovazione e suoni in fusione presentati dalla popolare attrice Imma Pirone.

Lo scenario si arricchisce con “San Vincenzo Romano, ‘o core scavezo”, un reading musicale di Vincenzo Nocerino, presidente del comitato Notte Sacra, che mette in dialogo poesia, canto e memoria con Enzo Perna, Gina Perna, Giovanni Mauriello, Anna Ferrigno, Carmine De Luca, Rita Di Somma e Red Coral Gospel.

Il testimone passa alla Promenade a Sud, con la partecipazione straordinaria di Giovanni Mauriello, e i concerti di Passione Live: Irene Scarpato (Suonno d’Ajere), Simona Boo (99Posse), Maldestro, Dario Sansone (Foja), Francesco Di Bella (24Grana).

Un punto culminante, con vocaboli che diventano musica, emozioni che si fondono col vento e note che attraversano il cemento antico ai piedi della chiesa che San Vincenzo Romano volle ricostruita con tutte le sue forze.

A impreziosire la serata, la partecipazione straordinaria di Ebbanesis, Enzo Gragnaniello & Piero Gallo, Raiz: artisti che portano la voce profonda della terra nel canto.

Dal palco alle chiese, ogni nota è preghiera

Ma la Notte Sacra non è solo palco e amplificazione: è anche il silenzio che precede un verso, è l’ascolto dentro le chiese del centro storico con l’InCanto Sacro.

La Parrocchia di Santa Maria del Carmine propone “Maria ne La Buona Novella di De André”, con Simone Pagano, seguita da “Serenata a Maria” con l’Associazione Prometeo e altri artisti.

Alla SS. Annunziata risuonano “Armonie celesti” per organo con il maestro Attilio Parisi, e “Sulle orme di San Vincenzo Romano” attraverso il laboratorio teatrale Laudato Sì.

Musica dal centro a Portosalvo

A San Filippo Neri il ritmo antico riprende vita con “Sincopecunto: Ritmi e Riti antichi”, un dialogo tra percussioni e tradizione a cura di Enzo “Tammurriello” Esposito, Antonio Quartuccio e Mario Guarino.

Nella cornice sacra di San Giuseppe Calasanzio in via Comizi, il concerto “Laudate Dominum” mette insieme cori, solisti e organo guidati dall’associazione Jubilate Deo.

Alla SS. Addolorata va in scena “Tra Maria e San Vincenzo Romano” con il progetto Magma, e la Parrocchia di Portosalvo ospita “Note di Santità” con la voce e la fede che si incontrano.

Domenica 12 ottobre i Ditirambo in piazza

Il 12 ottobre continua il dialogo tra musica e sacralità. Piazza Santa Croce torna a essere palco della Notte delle Radici alle 22:00 con Etnica Ditirambo & Friends: ritmi che raccontano storie, tradizioni che vivono nel battito dell’oggi.

In ciascun momento, le note non sono orpello, ma anima del cammino. La musica in questa Notte Sacra è ponte: fra cielo e terra, tra passato e presente, fra il sacro e il terreno.

Le esecuzioni nelle chiese – organo, voci, percussioni – ci ricordano che la bellezza può diventare preghiera. Gli spettacoli nei luoghi aperti, tra la folla che si muove, che si perde, che applaude, ci restituiscono l’energia urbana, il canto di una città che non rinuncia a sperare.