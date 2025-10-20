Città di Torre del Greco, vittoria e polemiche: “Uno dei nostri schiaffeggiato dal presidente avversario”

Il Città di Torre del Greco continua la sua marcia positiva e conquista tre punti preziosi sul difficile campo dell’Interpianurese, imponendosi per 4-3 al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni.

Gli uomini di Torre del Greco hanno offerto un’ottima prestazione contro un avversario esperto e fisicamente strutturato, riuscendo comunque a mantenere lucidità e concretezza nei momenti chiave del match.

La partita

Partenza sprint per i torresi, che sbloccano il risultato dopo appena 8 minuti con Colantuono, bravo a sfruttare una palla vagante in area e insaccare alle spalle del portiere locale.

Il raddoppio arriva al 12’ con Pellecchia, che pochi minuti più tardi si ripete su punizione con una conclusione magistrale che vale il 3-0.

Nella ripresa, ancora Pellecchia firma la sua tripletta personale, portando il Città di Torre del Greco sul 4-1 e assicurandosi il pallone da portare a casa.

Nel finale, l’Interpianurese prova a riaprire il match e, sfruttando un momento di calo dei biancorossi, accorcia fino al 3-4, ma la squadra di Torre del Greco riesce a difendere con carattere il vantaggio fino al triplice fischio.

Le parole dalla società

«Abbiamo fatto un’ottima partita – hanno dichiarato i dirigenti del Città di Torre del Greco – contro una squadra ostica e con giocatori di maggiore esperienza. Nonostante questo, abbiamo portato a casa un risultato importante grazie all’impegno e alla compattezza del gruppo.

Dobbiamo però sottolineare un episodio spiacevole: il presidente dell’Interpianurese ha aggredito verbalmente e fisicamente il nostro centrocampista Carmine Balestieri, classe 2005. Un comportamento inaccettabile nel mondo del calcio. Le scuse sono arrivate, ma certi gesti non si possono giustificare. Il calcio deve restare uno sport e un momento di aggregazione, non di violenza.»

Numeri e classifica

Con questa vittoria, il Città di Torre del Greco sale a 8 punti in 4 partite, restando imbattuto in campionato e confermandosi tra le squadre più solide del Girone B.