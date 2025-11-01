Morte di Aniello Scarpati, rintracciato il conducente del SUV: è un imprenditore di 28 anni

La fuga di Tommaso S., il 28enne di Torre del Greco accusato di aver provocato l’incidente mortale in cui ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati, è terminata. Dopo ore di irreperibilità, il giovane si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove è ora piantonato in stato di fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le condizioni del sospettato

Tommaso S. non avrebbe riportato ferite gravi, ma presenta ecchimosi al capo e al torace, oltre a una frattura del setto nasale. I medici lo hanno sottoposto a diversi accertamenti diagnostici, tra cui una Tac. È in attesa dell’esito del secondo test tossicologico, che chiarirà l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. Il 28enne, incensurato e senza precedenti legami con ambienti criminali, è titolare insieme alla famiglia di un ingrosso di abbigliamento.

Le altre persone coinvolte

A bordo del SUV Bmw noleggiato dal giovane viaggiavano altre cinque persone, tra cui tre minorenni. Tutti hanno riportato solo lievi ferite. La vittima, Aniello Scarpati, classe 1978, era in servizio di pattuglia insieme al collega Ciro Cozzolino, rimasto ferito e tuttora ricoverato in ospedale. L’impatto, violentissimo, avrebbe sbalzato la volante della polizia per oltre dieci metri dopo che il SUV aveva invaso la corsia opposta.

La svolta nelle indagini

La svolta è arrivata intorno alle 13:30, quando il sospettato ha varcato le porte dell’ospedale Maresca. La sua presenza è stata segnalata immediatamente agli agenti, che lo hanno posto sotto sorveglianza. Nelle ore precedenti, la polizia aveva già identificato Tommaso S. come il probabile conducente del SUV e aveva fatto irruzione nella sua abitazione a Ercolano, senza però trovarlo.