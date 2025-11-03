Poliziotto morto, l’arrestato aveva assunto alcol e droga: domani l’interrogatorio

Si terrà domani alle 9:30, nel carcere di Poggioreale, l’interrogatorio di garanzia per Tommaso S., 28 anni, arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di alcol e droga e omissione di soccorso. Il giovane, imprenditore nel settore tessile e residente a Ercolano, si trova in carcere da sabato scorso.

Interrogatorio di garanzia per il conducente del Suv

L’indagine riguarda il tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Torre del Greco, in cui ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche il collega Ciro Cozzolino, ancora ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 28enne si trovava alla guida della BMW X4 che si è scontrata con l’auto della polizia. Insieme a lui viaggiavano altri due maggiorenni, anch’essi indagati ma non sottoposti a misure cautelari.

Per loro l’accusa è di omissione di soccorso, ma restano a piede libero. L’interrogatorio di domani sarà decisivo per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità penali del conducente.