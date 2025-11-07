VIDEO/ Piazza Palomba, la denuncia: “Inferno per disabili, bloccati da auto e bike sharing”

Piazza Luigi Palomba a Torre Del Greco per i portatori di handicap è una vera e propria giungla: la testimonianza di Salvatore, un cittadino che racconta e mostra come tra barriere architettoniche, traffici illegali e inciviltà il disagio sia sempre più grande.

Barriere architettoniche, auto in sosta: i disagi raccontati da Salvatore

La testimonianza raccolta arriva da un cittadino con problemi di salute e padre di un ragazzo portatore di handicap, che spesso lo costringono a uscire in carrozzina. Salvatore è titolare di un permesso di sosta di cui spesso non può usufruire.

Le immagini raccolte ci mostrano come ai lati dello stallo di sosta riservato non ci sia spazio per la salita del disabile se non dalla strada (la cui accessibilità è resa complicata dalla pavimentazione sconnessa).

Inoltre lo scivolo dei portatori di handicap si è trasformato in realtà un’area di sosta per le auto e motorini in transito. In realtà, ci spiega Salvatore, probabilmente non è stato mai concepito come scivolo per disabili poiché rappresenta l’accesso al passo carrabile di un vicino fabbricato: da qui a divenire luogo di accesso per furgoni addetti al carico e scarico per gli esercizi commerciali della zona il passo è stato brevissimo.

A questo si aggiungono le bici del servizio bike sharing, di cui gli stalli sono stati posizionati in prossimità del passaggio: “Basterebbe posizionarle dove c’è la pensilina degli autobus distrutta”, spiega Salvatore che da anni è impegnato nel sociale e per i diritti di anziani e portatori di handicap.

“La pensilina, così com’è, non serve a niente. Oltre ad essere rovinata è distante dalla zona riservata alla salita e discesa degli autobus: che senso ha?”

Traffici illeciti e rifiuti: il disagio nei vicoli di Piazza Luigi Palomba

Ad aggiungersi ai problemi, gli “strani movimenti” che avvengono in Piazza Luigi Palomba e nei vicoli circostanti: tra traffici illegali, di cui l’edicola abbandonata presente diventa nascondiglio per sostanze e i rifiuti lasciati dai ragazzi.

Una segnalazione che diventa un grido di aiuto rivolto alle istituzioni, nella speranza di ricevere supporto e cambiamenti concreti. Una situazione insostenibile da parte dei cittadini, soprattutto quelli già alle prese con difficoltà di salute, che vivono nel disagio e nella trascuratezza.