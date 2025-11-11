LUTTO/ Addio ad Ernesto Merlino: il cordoglio della città e della politica torrese

È morto all’età di 71 anni il dottor Ernesto Merlino: dirigente in pensione del comune di Torre del Greco, ha saputo farsi amare in numerosi contesti della vita sociale, associazionistica, politica e sportiva cittadina.

Morto il dottor Ernesto Merlino

Si è spento l’8 novembre Ernesto Merlino, ex dirigente del comune di Torre del Greco in pensione. Il suo nome era legato agli ambienti di Palazzo Baronale e La Salle da molti anni.

È stato responsabile, tra l’altro, del settore Istruzione, politiche giovanili, culturali, sportive e scuola del Comune di Torre del Greco.

I funerali si sono svolti ieri, lunedì 10 novembre 2025 alle ore 16 presso la parrocchia dello Spirito Santo di Torre del Greco, dove tantissime personalità del mondo associazionistico, politico ed amministrativo della città si sono stretti ad amici e parenti per l’estremo saluto.

Il cordoglio della città

Tra le testimonianze di partecipazione al lutto che sono apparse sui manifesti funebri tantissimi amici e conoscenti hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia Merlino. Tra questi spicca l’istituzione che il dottor Merlino ha servito per anni, il comune di Torre del Greco, che ha espresso cordoglio ufficialmente a nome del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e dell’amministrazione tutta.

Ad essi si è unito il personale cordoglio del vicesindaco Polese, della consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, dell’Associazione Torre Civica con Valerio e Federica Ciavolino.

Vicinanza anche dalla sezione AIA di Torre del Greco di cui il fratello di Ernesto, Giovanni, è membro storico.