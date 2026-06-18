Linea 1 guasta a Napoli, chiuse tutte le stazioni: lavoratori e maturandi lasciati a piedi

Mattinata di disagi per i pendolari e i cittadini di Napoli, impossibilitati a usufruire del servizio della Linea 1 della Metropolitana a seguito di un guasto tecnico.

Metropolitana Linea 1 di Napoli senza corrente: stazioni chiuse

Stando a quanto emerso l’intera tratta sarebbe rimasta senza corrente, spingendo l’azienda a interrompere i collegamenti, chiudendo tutte le stazioni. Nella nota dell’ANM si legge: “Metro Linea1, dalle ore 07:45, causa guasto tecnico, la circolazione è temporaneamente sospesa sull’intera tratta”.

Una brutta sorpresa per gli utenti che avrebbero dovuto recarsi al lavoro o agli studenti alle prese con le ultime lezioni, in particolare i maturandi che proprio stamattina dovranno sostenere la prima prova scritta di italiano.

Non sarebbe stato messo a disposizione alcun servizio sostitutivo, costringendo i passeggeri a trovare autonomamente soluzioni alternative, provocando affollamenti alle fermate dei bus. Al momento non è chiara l’origine del guasto né si conoscono i tempi di riapertura. Sarà l’azienda, nelle prossime ore, a fornire ulteriori spiegazioni.