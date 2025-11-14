Un 110 e lode dedicato al Maestro Francesco Izzo: Laura Sorrentino si laurea in Sassofono

Laura Sorrentino alla sua laurea e Il Maestro Izzo

Laura Sorrentino, ex alunna dell‘Associazione Musicale De Bellis, si è laureata in sassofono con 110 e lode, dedicando questo traguardo al maestro Izzo.

Il percorso di Laura con l’associazione De Bellis

Laura Sorrentino si è laureata in Sassofono presso il Conservatorio Statale di Musica San Pietro a Maiella di Napoli, ottenendo l’eccellenza con 110 e Lode. Ma dietro a questo massimo dei voti c’è molto di più: un legame indissolubile con le sue radici musicali.

Laura, infatti, ha voluto dedicare la sua tesi di laurea alla memoria di chi l’ha vista crescere, il compianto Presidente e Direttore dell’Associazione Musicale De Bellis, il Maestro Francesco Izzo.

Laura è cresciuta a stretto contatto con la banda cittadina “I Corallini“, con la quale ha instaurato fin da giovanissima un rapporto affettuoso e duraturo.

L’Associazione l’ha sostenuta passo dopo passo, accompagnandola nei corsi preaccademici fino all’ammissione e al conseguimento della laurea in Conservatorio.

La discussione della tesi: le parole dell’associazione de Bellis

Il momento definito più emozionante della discussione è stato la dedica della tesi al Maestro Francesco Izzo: un gesto profondo che esprime riconoscenza e rende omaggio all’impronta indelebile che il direttore ha lasciato nel suo percorso.

La tesi, oltre ad essere un lavoro accademico di valore, si trasforma così in un tributo personale e sentito, con un pensiero affettuoso anche per Gemma e Antonio Izzo e per il Maestro Vincenzo Pignataro.

Subito dopo la discussione, tutti i componenti dell‘Associazione Musicale De Bellis si sono riuniti in una splendida festa per celebrare Laura. Un momento di gioia pura che ha testimoniato come il traguardo di un singolo sia, in realtà, la vittoria di un’intera comunità che investe nella musica e nei giovani.

“A Laura vanno le più sentite congratulazioni dell’Associazione Musicale de Bellis e della Banda Cittadina di Corallini per questo splendido traguardo. L’eredità del Maestro Izzo continua a vivere attraverso il successo dei suoi allievi”, fa sapere l‘Associazione Musicale de Bellis.