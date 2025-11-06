Dove la musica continua a vivere: l’Associazione “Enzo De Bellis” e i successi dei suoi giovani talenti

A Torre del Greco, c’è una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione musicale e la crescita artistica dei giovani: l’Associazione Musicale “Enzo De Bellis”.

Ottimi risultati per gli studenti: gli esami con il Conservatorio di Salerno

Quest’anno un’ondata di entusiasmo e orgoglio ha attraversato l’Associazione, che prosegue con passione e dedizione il prezioso cammino tracciato dal maestro Francesco Izzo.

In questi giorni, presso la sede dell’associazione, si è tenuta la sessione d’esami preaccademici in convenzione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, un momento fondamentale per i giovani musicisti che sognano una carriera artistica. Un anno particolarmente importante per l’associazione che per la prima volta ha svolto gli esami senza il presidente storico Izzo.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi allievi, i quali, dopo mesi di impegno e studio, hanno potuto mostrare il proprio talento davanti a una commissione composta da docenti del Conservatorio. Gli esaminatori hanno espresso vivi complimenti per la preparazione tecnica, la sensibilità interpretativa e la maturità musicale dimostrata dai candidati, sottolineando il livello elevato raggiunto da tutti.

Gli allievi hanno sostenuto prove in diverse classi di strumento, tra cui: Pianoforte, Chitarra, Canto, Percussioni, Tromba, Solfeggio e Teoria Musicali tenute dai Maestri Gerardo La Mura, Daniele Staiano, Antonio Izzo, Vincenzo Pignataro e Gemma Izzo

Il futuro degli studenti: le dichiarazioni di Gemma Izzo, responsabile dell’Associazione De Bellis

“ Abbiamo contatto con i nostri ex alunni: nomine dalle GPS di ragazzi che hanno frequentato l’associazione De Bellis, immissione in ruolo in educazione musicale di una ragazza nata e cresciuta con la nostra associazione, abbiamo il direttore della fanfara dei carabinieri di Napoli che ha preparato tutti gli esami con noi, la banda dell’esercito… Molti già si sono volti alla professione”, ha raccontato Gemma Izzo, responsabile dell’Associazione De Bellis

In un tempo in cui le arti spesso faticano a trovare spazio, l’Associazione Musicale “Enzo De Bellis” rappresenta una presenza viva, una casa per la musica, dove giovani e maestri si incontrano, si ascoltano e costruiscono insieme bellezza.

L’ottenimento di risultati eccellenti in un contesto preaccademico ufficiale rappresenta una tappa fondamentale per i giovani musicisti, che vedono così riconosciuto il loro percorso formativo e si aprono con nuove prospettive verso un futuro professionale nel mondo della musica.

“L’associazione è attiva da 45 anni e la nostra porta è sempre aperta agli appassionati, anche solo per venirci a trovare e non per iscriversi ai corsi”, ha infine affermato la responsabile.