EX CORALLINI/ Mirko Conte esonerato dal Sorrento. Out anche Maggiani e Borriello

Rivoluzione tecnica in casa Sorrento. Il club rossonero ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Mirko Conte, insieme al preparatore dei portieri Emanuele Maggiani e al match analyst Alex Borriello. Una decisione drastica, maturata dopo le ultime prestazioni negative e destinata a segnare una svolta importante nella stagione della squadra costiera.

Conte saluta Sorrento, ecco chi andrà al suo posto

Per la guida tecnica è già pronto il sostituto: Cristian Serpini, che dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore. Il tecnico è stato individuato come il profilo ideale per rilanciare il progetto e dare una nuova identità alla squadra.

La rivoluzione, però, non si ferma alla panchina. I vertici societari hanno comunicato di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto con il direttore sportivo Alessandro Amarante, figura che ha accompagnato il Sorrento negli ultimi tre anni contribuendo al percorso di crescita del club.

Il suo ruolo verrà ora assunto dal coordinatore dell’area tecnica Davide Cacace, che avrà il compito di gestire l’organigramma sportivo e di affiancare il nuovo allenatore nella fase di transizione.