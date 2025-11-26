Immacolata 2025, il percorso completo e le fasce: chi porterà il carro all’ingresso e all’uscita dalla chiesa

Si avvicina la festa dell’Immacolata e cresce l’attesa tra fedeli e portatori: comunicati i turni delle cinque fasce che si avvicenderanno per portare il carro tra le vie di Torre del Greco.

Immacolata, i turni delle fasce dei portatori

Un momento particolarmente atteso dai portatori – e non solo – si è tenuto ieri sera, 25 novembre, nell’Oratorio Don Bosco di via Comizi a Torre del Greco.

A pochi passi dalla Basilica di Santa Croce, che tra meno di 15 giorni vivrà l’emozione dell’uscita del carro dell’Immacolata nel rinnovo di un voto cittadino che va avanti da 164 anni, i responsabili dei portatori Raimondo Mennella e Ciro Santovito, cui si è unito il saluto a distanza di Andrea D’Urzo e quello in presenza di Don Giosuè Lombardo hanno distribuito il programma dei turni che i volontari vestiti di bianco dovranno seguire durante la processione.

Non si tratta soltanto di una mera divisione temporale: quella dell’assegnazione delle fasce è un momento molto sentito perché in primis segna una ulteriore tappa di avvicinamento alla festa dell’8 dicembre.

“‘A ‘Mmaculata: chi ‘a trase, chi ‘a esce”

I circa 700 portatori del carro sono suddivisi in 5 fasce contraddistinte da colori: giallo, rosso, celeste, blu, verde. Le fasce si alternano in turni di “lavoro” portando in trionfo l’Immacolata per un preciso tratto di strada.

Ma ciascuno dei portatori è particolarmente legato ad un punto in particolare, ad una strada, ad un ricordo: indescrivibile l’emozione di portare il carro davanti casa propria, nella via della propria infanzia o di un caro che non c’è più.

Particolare attesa, poi, per conoscere ogni anno a chi toccheranno le manovre più difficili ed al contempo più cariche di devozione: quelle dell’uscita e dell’ingresso del carro.

Quest’anno, a portare la sontuosa opera fuori dalla chiesa saranno i portatori in fascia gialla. Al gruppo in fascia verde, invece, spetterà il rientro.

Il percorso completo: ancora interdetto Corso Umberto

La consegna delle fasce coincide con l’ufficializzazione del percorso del carro: uscita prevista, come da tradizione, alle ore 10 dell’8 dicembre (o della domenica successiva, in caso di meteo avverso.

Il carro salirà via Salvatore Noto svoltando poi in via Roma. Breve passaggio in via Vittorio Veneto per svoltare in Corso Avezzana e salire fino a piazza Martiri D’Africa. Da lì una lunga discesa per via Marconi e via Circumvallazione fino al corso Vittorio Emanuele.

Attraversando il tratto antistante la villa comunale Ciaravolo e via Diego Colamarino, il corteo ritornerà in piazza Santa Croce per avviarsi verso via Comizi e la “ripa”.

La processione proseguirà fino a via Monsignor Michele Sasso, scendendo poi in via Calastro, passando per il porto e corso Garibaldi.

Consueto “emozionante” passaggio al ponte di Gavino (largo Gabella del Pesce) per poi imboccare via Agostinella e via XX Settembre: il percorso di rientro continuerà per via Piscopia e – a differenza dello scorso anno – il rientro vedrà il carro passare per via Salvator Noto in discesa e non in via Falanga.

Ancora impossibile il passaggio per Corso Umberto I: nonostante la riapertura al traffico veicolare della storica via dopo il crollo della palazzina del 16 luglio 2023, la struttura in ferro che garantisce la sicurezza dei passanti “strozza” la strada ed impedisce comunque il passaggio del carro.