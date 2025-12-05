A Torre del Greco il Contributo di cittadinanza contro la povertà: sostituisce il Rdc

Il Comune di Torre del Greco avvia una nuova misura di contrasto alla povertà destinata ai cittadini in condizioni economiche critiche. Grazie al lavoro del consigliere Mirko Gallo del Movimento 5 Stelle, delegato dal sindaco Luigi Mennella alle politiche di contrasto alla povertà, insieme ai vertici territoriali e provinciali del M5S e all’assessore Laura Vitiello, è stato possibile stanziare 100.000 euro a favore delle famiglie più fragili del territorio.

A Torre del Greco il Contributo di cittadinanza

Il provvedimento, definito “Contributo di cittadinanza”, rappresenta una misura identitaria del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa è stata portata avanti anche con il contributo di Luigi Gallo, già deputato, e dell’onorevole Carmela Auriemma, che si sono confrontati con il sindaco per sostenere economicamente i cittadini esclusi da qualsiasi forma di aiuto pubblico.

Una misura identitaria del M5S dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza

Le linee programmatiche della maggioranza ribadiscono con chiarezza la posizione dell’amministrazione: “il Comune si farà garante di tutte le iniziative volte ad aiutare quei soggetti in difficoltà economiche, specie dopo la scellerata scelta del Governo di eliminare il reddito di cittadinanza”.

A sottolineare l’urgenza della nuova misura è lo stesso consigliere Gallo: “Sono tante le famiglie che beneficiavano del reddito di cittadinanza – riferisce il consigliere Gallo – e, ad oggi, partiti nazionali che rappresentano l’attuale governo, come Fratelli di Italia e Forza Italia, hanno ritenuto di lasciare indietro in una società che prevede aumenti sulla spesa giornaliera in tutti gli ambiti, tranne su quello ponderato sul sostegno al disagio economico”.

Il contributo: 240 euro per nuclei con reddito fino a 10.140 euro

La Giunta ha appena approvato la misura che prevede l’erogazione di 240 euro per ciascun cittadino o nucleo familiare con un reddito pari o inferiore a 10.140 euro. Lo annuncia l’assessore Laura Vitiello: “È stata appena approvata in Giunta la misura che prevede di destinare 240 euro per ciascun cittadino o nucleo familiare con un reddito pari o inferiore a 10.140 euro”.

L’assessore specifica che il percorso amministrativo è frutto di interlocuzioni costanti con il Settore politiche sociali e il settore dei servizi finanziari, a partire dall’approvazione dello stanziamento in bilancio avvenuta nel Consiglio comunale di maggio 2025.

Criticità interne ma un obiettivo chiaro: non lasciare indietro nessuno

Gallo racconta di aver avviato fin da subito un confronto con gli uffici competenti per trasferire gli studi condotti sulle esigenze del territorio. Tuttavia, pur riconoscendo la presenza di personale valido, il settore si è scontrato con criticità e priorità ancora aperte che hanno rallentato l’attuazione della misura.

Il consigliere sottolinea la portata politica dell’intervento: “Grazie al nostro impegno la politica locale ritorna ad occuparsi di chi resta intrappolato nella povertà e non ha diritto di cittadinanza. In Campania sono 550mila le persone in stato di povertà ed oggi le nuove coalizioni progressiste hanno l’obbligo morale di migliorare le condizioni di vita di questi cittadini nell’ottica di una società inclusiva che non lascia indietro nessuno”.