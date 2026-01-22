ESCLUSIVA/ Turris, Baraldi: “No ai proclami. Ho incontrato Mennella, gli ho proposto l’Eccellenza”

Nelle ultime settimane il nome di Fabio Baraldi, presidente del Casoria, è finito al centro del dibattito sportivo cittadino, accostato con insistenza alla possibile presidenza della Turris. Voci che si sono fatte sempre più frequenti e che hanno acceso curiosità e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

Per questo noi di Vesuvio Live abbiamo deciso di incontrarlo e intervistarlo, con l’obiettivo di fare chiarezza e approfondire uno scenario che potrebbe aprire prospettive nuove per il futuro del club corallino.

Baraldi conferma l’interesse per la Turris. Ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni

“Non sono bugie, però voglio entrare in punta di piedi. Non mi piacciono i proclami, sono uomo che vuole fare, le parole non servono. Ho avuto dei contatti col sindaco Mennella e tutta l’amministrazione comunale e posso dire che sono stati eccezionali, non ho mai incontrato delle persone così brave. Per questo motivo porterò con molta probabilità il mio Casoria a giocare a Torre del Greco nel finale di stagione”.

Le piacerebbe venire a Torre del Greco? “A chi non piacerebbe, la piazza è fantastica, però voglio essere realista io le case le costruisco dalle fondamenta e non dal tetto, se si fanno dei passi devono essere condivisi con tutti. A Torre del Greco porterei il titolo del Casoria per partire dall’eccellenza e l’ho già proposto anche al sindaco. Non voglio fare promesse da marinaio o il corsaro, questo posso portare e voglio portare, prima però vorrei incontrare i tifosi ed ambientarmi, una delle mie esigenze è quella di avere un bel rapporto con tutti i tifosi”.

Ci saranno ancora incontri con il sindaco? “Si, ci saranno perché se si vuole continuare c’è ancora tanto da fare. Nel 2026 il calcio non si fa come tanti anni fa, bisogna muoversi all’unisono. Vincere significare fare una squadra con tutti, anche oltre ai calciatori e lo staff. Il sindaco ama la Turris e vedo ottime basi di partenza”.