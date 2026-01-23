Uffici comunali, presto uno sportello decentrato a viale Sardegna: intanto arrivano i nuovi orari

Nuovi orari per gli sportelli dei servizi comunali più richiesti dai cittadini e la delibera per aprire nuovi uffici in viale Sardegna: un passo verso un Comune più vicino ai cittadini.

Torre del Greco, nuovi orari e spazi per gli sportelli comunali

La giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato una delibera di indirizzo che apre alla possibilità di attivare uno sportello decentrato dei servizi demografici all’interno di un immobile comunale di viale Sardegna.

Una scelta che guarda all’accessibilità, alla prossimità e a una diversa organizzazione dei servizi sul territorio, in una città complessa e densamente popolata come Torre del Greco.

Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che l’amministrazione comunale, “nell’ambito delle proprie competenze di indirizzo politico amministrativo, persegue obiettivi di razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi e di miglioramento dell’accessibilità agli stessi”.

Un principio che si confronta con la conformazione urbana della città: Torre del Greco si estende su circa 30,6 chilometri quadrati e conta poco meno di 80mila residenti, distribuiti in modo non omogeneo su un territorio ampio e fortemente urbanizzato. Elementi che incidono direttamente sulla domanda dei servizi demografici e sulla loro fruizione quotidiana.

Trenta km quadrati e 80 mila abitanti: “Servono prossimità e flessibilità”

Nella delibera si sottolinea come un territorio “vasto e articolato richieda accessibilità, prossimità e flessibilità nella fruizione dei servizi al cittadino”, richiamando il valore del decentramento amministrativo.

Una strategia che, secondo l’esecutivo, consente di “trasferire parte delle funzioni e dei servizi erogati dalla sede centrale verso sedi secondarie diffuse sul territorio”, con diversi obiettivi: ridurre tempi di attesa e spostamenti, favorire l’inclusione delle zone più periferiche o lontane dal centro, migliorare l’efficienza organizzativa e alleggerire i picchi di afflusso negli uffici centrali.

Digitalizzazione: certificati e servizi a portata di click

Senza rinunciare, al tempo stesso, a incentivare l’utilizzo dei servizi digitali attraverso la piattaforma dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

In questo quadro, l’immobile comunale di viale Sardegna viene individuato come potenzialmente idoneo a ospitare uno sportello distaccato dei servizi demografici, oggi concentrati nella sede di via Calastro, negli ex Molini Meridionali Marzoli.

La possibilità resta “subordinata alle verifiche di natura tecnica, patrimoniale e organizzativa di competenza dei rispettivi settori dell’ente”, ma l’indirizzo politico è tracciato.

Con la delibera, la giunta affida al dirigente dei servizi demografici e risorse umane il compito di “definire l’ambito dei servizi erogabili presso lo sportello decentrato, individuare le modalità organizzative di funzionamento e proporre l’assegnazione del personale necessario”. Al dirigente al patrimonio, invece, spetta verificare “la disponibilità giuridica e funzionale dell’immobile del locale da individuare presso il complesso di viale Sardegna”.

Uffici ai Mulini e La Salle, ecco i nuovi orari

Nel frattempo, sempre nell’ottica di migliorare il rapporto tra Comune e cittadini, da lunedì 19 gennaio sono entrati in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali relativi agli affari generali, istituzionali e ai servizi al cittadino, stabiliti con un decreto firmato dal sindaco Luigi Mennella.

Nel dettaglio, l’ufficio carte d’identità è ora aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Stessi orari per lo stato civile, con l’apertura di martedì, giovedì e anche il sabato riservata esclusivamente alle dichiarazioni di nascita e morte. L’ufficio cambi di residenza è attivo, su prenotazione, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30. L’ufficio matrimonio riceve il pubblico dalle 8.30 alle 12.30 il lunedì, il venerdì e il mercoledì, ma solo nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 31 luglio 2026. L’ufficio elettorale è aperto il martedì, giovedì e venerdì, mentre l’ufficio stranieri riceve il mercoledì, sempre nella fascia mattutina. Tutti questi servizi sono erogati presso il complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli di via Calastro.

A palazzo La Salle, in viale Dalla Chiesa, l’ufficio protocollo e l’ufficio relazioni con il pubblico sono invece aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.