Corsa alla Turris, Langella si defila: “Smentisco ogni voce”

Negli ultimi giorni il nome di Giuseppe Langella è stato accostato con insistenza alla Turris, alimentando indiscrezioni su un suo possibile ingresso nel progetto di rilancio del club corallino. Voci che hanno rapidamente trovato eco nell’ambiente di Torre del Greco, alla ricerca di certezze sul futuro societario dopo settimane di incertezza.

Langella esce di scena sul tema Turris, le parole

A fare chiarezza è stato lo stesso presidente del Nola, che attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Facebook del club bianconero ha smentito in modo categorico qualsiasi contatto o interesse verso la Turris, spegnendo sul nascere le ipotesi di un suo coinvolgimento nella rinascita della società rossoblù.

Parole dirette e prive di ambiguità, quelle di Langella, che ha voluto chiarire la propria posizione soprattutto per rispetto dei tifosi e per evitare fraintendimenti in un momento delicato per la piazza torrese, da tempo al centro di discussioni sul futuro del club.

“In questa settimana si sono sentite diverse voci in riferimento ad un mio avvicinamento ad altre piazze calcistiche. Le smentisco vivamente. Preciso questo per rispetto di tutti quei tifosi che hanno creduto nel mio progetto. Voglio rassicurarli che fino a fine stagione metterò tutto il mio impegno in questo progetto perché Nola è la mia creatura e insieme a tutti loro va difesa fino alla fine. Forza Nola sempre e comunque”.

La presa di posizione del presidente del Nola chiude dunque, almeno per il momento, ogni scenario che lo vedrebbe protagonista a Torre del Greco, lasciando la Turris ancora in attesa di sviluppi concreti sul piano societario e di una soluzione definitiva per il proprio futuro.