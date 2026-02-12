Festa dei Quattro Altari, ecco le date dell’edizione 2026: rispettata la tradizione del Corpus Domini

La Festa dei Quattro Altari 2026 ha finalmente una data ufficiale: si terrà dal 12 al 14 giugno, nel solco della tradizione che la lega all’ottava del Corpus Domini, in calendario quest’anno domenica 7 giugno.

Torna la Festa dei Quattro Altari

A stabilirlo è la delibera con cui la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato le linee di indirizzo della programmazione culturale per l’anno in corso, tracciando di fatto la mappa degli eventi che accompagneranno Torre del Greco nei prossimi mesi.

Non si tratta di un atto meramente formale. È una dichiarazione d’intenti. L’amministrazione ribadisce nero su bianco che la cultura rappresenta un volano strategico per la crescita commerciale e turistica della città, alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di partecipazione e gradimento.

Una scommessa che punta sull’identità, sulla bellezza dei luoghi e sulla vocazione naturale di Torre del Greco, sospesa tra il Vesuvio e il mare.

Un anno di eventi, da giugno a Natale

Cuore pulsante del calendario sarà ancora una volta la Festa dei Quattro Altari, giunta alla terza edizione consecutiva dopo la ripresa del 2024. Le opere principali saranno collocate in spazi quanto più possibile fedeli alla tradizione, mentre torneranno i tappeti in segatura colorata, allestiti nelle chiese cittadine e nell’androne di Palazzo Baronale.

Previsti anche i suggestivi giardini, composizioni artistiche di piante e fiori negli spazi antistanti gli altari. Accanto alla dimensione religiosa e artistica, spazio a fuochi pirotecnici, concerti con artisti di fama nazionale, spettacoli itineranti, azioni teatrali e di danza, videomapping, oltre ad un’area food e ristoro pensata per accogliere cittadini e visitatori.

Il 2026 sarà però un anno ricco ben oltre i Quattro Altari. Tornerà “Torre in Fiaba” a Villa Macrina, dedicata ai più piccoli; confermata la kermesse comica “TorRidendo”, con piazza Santa Croce come location privilegiata; in programma l’ottava edizione di “Voci d’Autunno Jazz Festival”, con otto appuntamenti musicali nei weekend di settembre nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il mare, l’arte è circolare”, sostenuto dalla Città Metropolitana. E poi “Natale a Torre”, con un’offerta diffusa tra chiese, ville comunali e piazze, tra concerti, teatro e animazione.