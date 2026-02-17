Torre del Greco torna alla BMT: dal 12 al 14 marzo le bellezze cittadine alla Mostra d’Oltremare

Torre del Greco torna a raccontarsi al mondo alla BMT: tre giorni in vetrina alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli.

Turismo, Torre del Greco torna alla BMT

Torre del Greco cerca di emergere attraverso il turismo e lo fa scegliendo ancora una volta il palcoscenico della Borsa Mediterranea del Turismo, la storica manifestazione internazionale che dal 12 al 14 marzo animerà i padiglioni della Mostra d’Oltremare.

Una presenza che non è solo istituzionale, ma strategica, pensata per trasformare l’identità del territorio in una proposta concreta capace di attrarre visitatori, operatori e investimenti.

Al centro della partecipazione la delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che traccia le linee operative per uno spazio espositivo collocato in una posizione altamente visibile: di fronte all’area del Comune di Napoli e nel cuore del percorso fieristico. Uno stand riconoscibile, con una veste grafica personalizzata, che diventerà una vera e propria vetrina delle eccellenze torresi.

Si parte dai risultati del 2025

L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare la vocazione turistica di una città che può contare su un patrimonio unico, sospeso tra il mare e il Vesuvio, dove storia, archeologia, tradizioni e artigianato dialogano con un’offerta ricettiva in costante crescita. I numeri del 2025 – quasi 140mila pernottamenti – raccontano infatti una realtà in movimento, capace di intercettare flussi sempre più consistenti.

“Anche in questa circostanza avremo l’opportunità di promozionare le iniziative in programma durante l’anno e, più in generale, le prerogative che fanno della nostra città un importante attrattore in termini turistici” fa sapere il primo cittadino, sottolineando il valore di una vetrina internazionale che mette in connessione amministrazioni, operatori e buyers provenienti da tutto il mondo.

Lo scorso anno tra i visitatori d’eccezione dello stand torrese vi fu la Ministra del turismo Daniela Santanchè: particolare ammirazione e curiosità fu suscitata dall’attività degli artigiani del corallo presenti nell’area espositiva.