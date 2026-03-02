Futura Torre e il progetto “Facciamo Spazio”: la città ripensata dai giovani

Sabato 21 febbraio, ai Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, l’Associazione Futura Torre ha invitato i cittadini a partecipare a un laboratorio interattivo di coprogettazione, nato nell’ambito del progetto “Facciamo Spazio”.

L’evento che mira a “riscrivere” Torre del Greco

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Ianua Australis, è iniziata a settembre 2025 e proseguirà fino a marzo 2027.Il progetto è stato reso possibile grazie ai finanziamenti di un bando europeo che mira a ripensare gli spazi urbani in un’ottica più inclusiva, flessibile e rispondente ai nuovi bisogni della comunità.

L’incontro è stato coordinato dall’esperto Rocco Mazza, membro del team di progetto, insieme ai ricercatori Antonella Berritto e Walter Molinaro, specialisti in processi partecipativi e ricerca nell’ambito urbanistico partenopeo.

Futura Torre per la riqualificazione degli spazi urbani

Il laboratorio si è articolato in due fasi: una prima parte dedicata all’analisi teorica dei bisogni della popolazione; una seconda, più operativa, in cui i partecipanti hanno assunto il ruolo di turisti, residenti, tecnici e amministratori, simulando processi decisionali e scenari di intervento per sperimentare possibili modalità di utilizzo degli spazi comunali.

Francesco Ripa, fondatore dell’associazione Futura Torre, spiega: “Dopo questa prima fase di ricerca e mappatura dei bisogni dei giovani, passeremo a una fase di comunicazione, avviando una campagna di mobilitazione”.

L’obiettivo è chiedere maggiori spazi per i giovani torresi, sulla base delle esigenze emerse dagli studi condotti dall’associazione. Una missione che si intreccia con le iniziative delle altre realtà del territorio, impegnate nella riqualificazione dei numerosi spazi urbani oggi inutilizzati.

“Ci auguriamo che, facendo rete con le altre associazioni, si possa aprire un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale”, spiega Ripa.

Come nasce l’associazione Futura Torre

Francesco Ripa racconta così le origini dell’associazione: “Futura Torre nasce dall’idea di alcuni giovani di Torre del Greco che vogliono promuovere metodi partecipativi per coinvolgere soprattutto i coetanei nel dibattito pubblico sulla città”.

Tra i temi più sentiti emergono la riqualificazione degli spazi pubblici e la tutela dell’ambiente. Da anni Futura Torre collabora con altre associazioni del territorio che ne condividono la visione e gli obiettivi.

È una realtà poliedrica composta anche da esperti della comunicazione e dell’urbanistica, dottorandi in scienze politiche, ma anche da cittadini che sentono proprie queste istanze e hanno a cuore il futuro della città. Molti hanno maturato esperienze di studio e lavoro all’estero, tutti, però, sono accomunati dal desiderio di contribuire attivamente alla crescita di Torre del Greco.