VIDEO/ Parco Salvo D’Acquisto, i bagni abbandonati a sporcizia e degrado

Bagni pubblici nel degrado al parco Salvo D’Acquisto di Torre del Greco: nelle immagini la testimonianza delle condizioni in cui versano i servizi igienici.

Il polmone verde di Sant’Antonio lasciato all’incuria

Molti cittadini hanno segnalato le condizioni fatiscenti in cui versano i bagni pubblici del parco Salvo D’Acquisto. Un’area che rappresenta il polmone verde del quartiere Sant’Antonio, a due passi da Palazzo La Salle e quotidianamente frequentata da famiglie con bambini.

I video mostrano una situazione che lascia poco spazio alle interpretazioni. La totale assenza di pulizia e manutenzione rende di fatto impraticabile l’utilizzo della toilette del parco.

Condizioni igieniche precarie e locali impraticabili

Le condizioni igieniche dei locali sono a dir poco critiche. I pavimenti risultano coperti da fanghiglia e sporcizia, così come i sanitari, in un contesto che appare in completo stato di abbandono.

Sul pavimento restano abbandonati preservativi e calcinacci caduti dal soffitto. Una struttura che mostra evidenti segni di umidità e vegetazione, elementi che rendonerebbero necessari interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza.

Nessuna differenza per i servizi destinati ai disabili

La situazione non cambia nei bagni riservati ai portatori di handicap. Anche questi risultano sporchi e impraticabili, negando di fatto un servizio essenziale a chi dovrebbe avere percorsi facilitati.

L’assenza di sorveglianza e cura del bene pubblico viene indicata dai frequentatori del parco come una delle principali cause del degrado. Un problema che diventa ancora più urgente in vista dell’arrivo della primavera, quando l’area sarà sempre più frequentata.

L’appello dei cittadini per il ripristino dell’area

La richiesta è chiara: ripristinare condizioni igieniche e sicurezza in uno dei principali spazi di aggregazione del quartiere e non solo. Un luogo che ogni giorno accoglie bambini, famiglie e anziani e che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per la socialità.

I cittadini chiedono interventi rapidi e continui nel tempo affinché gli spazi pubblici possano godere di servizi essenziali degni della bellezza del polmone verde di via De Gasperi.