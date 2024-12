Sagittario, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno del Sagittario

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo al Sagittario.

Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno del Sagittario

L’inizio del 2025 rappresenta un momento favorevole per un’analisi e una riflessione approfondita su quanto avvenuto fino ad ora. Sebbene la primavera possa portare incertezze nel lavoro, non è così per le questioni amorose. Se vi siete sentiti un po’ disorientati o se un accordo è sfumato durante la primavera, la seconda metà dell’anno vi riserverà opportunità per recuperare ciò che non siete riusciti a ottenere in precedenza. Il culmine di questo periodo si avrà ad agosto, seguito da un’ottima chiusura dell’anno.