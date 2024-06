La Campania è stata la vera e propria mattatrice delle estrazioni del Lotto e 10eLotto grazie a diverse ricche vincite realizzate nei concorsi in questione. La più alta è stata realizzata al Lotto grazie ad una incredibile quaterna da 62.250 euro vinta a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, grazie ai numeri 2-9-52-53 sulla ruota di Bari, a fronte di una spesa di un solo euro.

Continua dunque il trend fortunato dopo il jackpot indovinato un mese esatto fa in una tabaccheria di via Toledo a Napoli, che fruttò ben 101 milioni di euro.

Torre Annunziata, gioca un euro al Lotto e ne vince più di 62 mila: l’incredibile quaterna

Napoli si è poi presa la scena con ben 4 vincite, tra le Top Ten del Lotto, che hanno regalato alla città premi per 55.082 euro: registrata una vincita da 25.350, una da 11.250 e una terza da 8.333,33 euro. A Serino, in provincia di Avellino, vinti 23.250 euro grazie alla combinazione 1-28-47 sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 568 milioni da inizio anno.

Gloria anche al 10eLotto grazie ai 9.000 euro vinti a Campagna, in provincia di Salerno. A Napoli è stato centrato un ‘3’ da 6.500 euro. Festeggia anche Ercolano con due vincite da 6.400 euro e 6.000 euro.