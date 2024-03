Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, posticipo della 29esima giornata del campionato italiano di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una cocente eliminazione negli ottavi di finale di UEFA Champions League, e scenderanno in campo questa sera per rialzare immediatamente la testa.

Il Calcio Napoli ha bisogno dei tre punti per continuare a coltivare le ambizioni quinto posto, allo stato attuale unico obiettivo plausibile della stagione, e che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Il ranking UEFA, infatti, continua a premiare l’Italia: grazie Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina ancora impegnate in Europa League e Conference League, il campionato nostrano è il più serio candidato ad ottenere un pass in più per accedere alla prossima competizione iridata.

Dopo la vittoria dei giallorossi contro il Sassuolo per 1-0, il Napoli si è allontanato a 7 punti di distanza: non fare punti questa sera potrebbe essere davvero decisivo. Gli azzurri dovranno fare a meno di Victor Osimhen per problemi fisici: il nigeriano non partirà dal 1′, ma potrebbe subentrare a match in corso.

Serie A, 29a giornata: Inter-Napoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.