La strenua difesa di Francesco Acerbi sta iniziando a non convincere neanche più l’Inter della sua innocenza. Il club nerazzurro, che secondo fonti interne non avrebbe per nulla apprezzato le dichiarazioni rilasciate dal proprio tesserato nella giornata di ieri alla stazione centrale di Milano, ha parlato direttamente con il difensore.

La versione di Acerbi che ha fatto stizzire anche l’Inter: “Gli ho detto ‘ti faccio nero'”

Il quale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si sarebbe continuato a nascondere dalle accuse di razzismo per le parole pronunciate nei confronti del calciatore del Napoli Juan Jesus, affermando che ci sarebbe stato un clamoroso fraintendimento.

Secondo Acerbi, infatti, le parole pronunciate al brasiliano non sarebbero state “Vai via nero, sei solo un ne**o”, bensì “Ti faccio nero”. Una versione dei fatti davvero debole e controversa, probabilmente consigliatagli (male) da qualche persona di fiducia vicina a lui in questo momento. Anche nelle dichiarazioni di ieri, il nerazzurro era sembrato distratto e non pronto dialetticamente, dimostrando superficialità e a tratti presunzione mentre affrontava un argomento così delicato che molto probabilmente segnerà definitivamente gli sgoccioli della sua carriera.

In queste ore Acerbi e Juan Jesus verranno ascoltati dal procuratore Chinè, che al termine degli interrogatori deciderà che tipo di sanzione applicare al calciatore italiano.