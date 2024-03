Serie A 2024/2025, le date: quando inizia il prossimo campionato italiano

Il responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, ha reso note le date del prossimo campionato 2024/2025. La prima giornata si disputerà il weekend del 17-18 agosto, mentre la seconda tra il 24 e il 25. Il terzo turno si giocherà nel fine settimana 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la prima sosta per le nazionali.

Non si conoscono ancora le date dalla quarta giornata in poi, in quanto bisognerà aspettare la formazione della nuova Champions League, che occuperà non solo il martedì e il mercoledì, ma dalla stagione prossima anche il giovedì.

Serie A 2024/2025, le date delle prime tre giornate: quando inizia il campionato

In sintesi, queste le date delle prime tre giornate del campionato di Serie A 2024/2025:

Prima giornata: weekend del 17-18 agosto 2024

Seconda giornata: weekend del 24-25 agosto 2024

Terza giornata: weekend del 31 agosto-1 settembre 2024

Prima sosta per le nazionali: weekend del 7-8 settembre 2024

Per quanto riguarda le date dalla quarta giornata in poi, bisognerà attendere la formazione della prossima UEFA Champions League, che dalla stagione prossima, con il nuovo format, occuperà non solo il martedì e il mercoledì, ma anche il giovedì. L’Italia, allo stato attuale, verrebbe rappresentata da ben 5 squadre in virtù del primo posto nel ranking UEFA.