Mertens si gode Napoli: con Starace a Castelvolturno, poi il bagno nella sua Posillipo

Dries Mertens ieri ha fatto una bella sorpresa a tutti i tifosi del Calcio Napoli ed ex compagni di squadra. Il belga attualmente in forza al Galatasaray è tornato nel capoluogo campano per trascorrere qualche giorno con i suoi cari vecchi amici. Una giornata piena di emozioni fin dal mattino, dove ha rimesso piede a Castelvolturno a distanza di quasi due anni dall’ultima volta. Nonostante il tempo non dei migliori l’attaccante non si è sottratto al bagno nel mare di Posillipo con sua moglie e il piccolo Ciro Romeo.

Mertens si gode la sua Napoli, tra vecchi amici e primi tuffi

Una giornata molto intensa per il calciatore belga, che in mattinata, accompagnato dal figlio Ciro Romeo ha fatto visita ai suoi ex compagni di squadra a Castelvolturno. Selfie, giochi e chiacchiere, quelle fatte dallo stesse Mertens con alcuni calciatori che erano con lui fino a sole due stagioni fa. Immancabile poi la foto (diventata successivamente virale) con Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli, diventato come un fratello maggiore per lo stesso Dries durante la sua permanenza in Campania.

Nel pomeriggio il calciatore si è spostato verso Palazzo Don’Anna, storica dimora del calciatore belga. Selfie con i fans, che hanno aspettato lo stesso calciatore sulla strada verso casa e poi il tempo di mettere il costume e godersi il mare di Posillipo, nonostante il meteo non dei migliori. Foto, stories su Instagram e qualche passaggio con il pallone assieme a Ciro Romeo a riva. Qualche giorno di svago dunque per il calciatore, prima di ritornare in Turchia per il rush finale di campionato dove il suo Galatasaray sta lottando punto su punto contro il Fenerbahce a poche giornate dalla fine.