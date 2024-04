Non solo Raspadori, Meret e Di Lorenzo. Saranno quattro i calciatori azzurri che partiranno per la Germania ad inizio estate. Con tutte le probabilità del caso, Luciano Spalletti porterà anche Matteo Politano ai prossimi Campionati Europei che si disputeranno tra giugno e luglio 2024.

FOTO/ Quattro azzurri agli Europei con Spalletti, l’indizio social arriva da Castel Volturno

L’indizio arriva da Castel Volturno: a margine della sessione d’allenamento, anche Politano ha posato per alcune foto pubblicitarie con indosso la maglia della nazionale.

L’attaccante esterno del Napoli fu il grande escluso da Roberto Mancini nella campagna continentale del 2021, risultata poi vincente. L’ultima apparizione con la maglia dell’Italia per Politano risale alla partita contro l’Ucraina, decisiva alla qualificazione degli azzurri all’Europeo: in quell’occasione, Matteo entrò al 71′ salvo poi essere sostituito al 92′ per una scelta difensivista di Spalletti, che preferì inserire Darmian al suo posto dovendo difendere lo 0-0.

In totale, Politano ha disputato 12 partite con la nazionale, trovando la via del gol in 3 occasioni: una contro gli Stati Uniti, due contro San Marino. Tutte le reti sono arrivate in gare amichevoli.